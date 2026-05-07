Nana Calistar: Horóscopos para HOY 8 de mayo de 2026

Las predicciones de Nana Calistar para este viernes 8 de mayo llegan cargadas de reflexiones sobre el amor, las finanzas, la salud emocional y los cambios personales.

Algunos signos tendrán que dejar atrás heridas del pasado, mientras que otros deberán poner orden en sus gastos o salir de la rutina antes de caer en el aburrimiento.

Aries

Aries comenzará a sanar heridas relacionadas con el amor. Después de varias decepciones sentimentales, el signo tendrá que aprender a no comparar a las nuevas personas con quienes le fallaron anteriormente. La energía de este día favorece las segundas oportunidades, pero antes será necesario cerrar ciclos y dejar atrás el resentimiento. El mensaje principal para Aries será entender que no todas las personas llegan para lastimar.

Tauro

Tauro podría reencontrarse con una amistad del pasado que buscará pedir disculpas por errores cometidos anteriormente. Aunque intentará aparentar fortaleza, este acercamiento removerá emociones importantes. El horóscopo señala que será momento de aprender a perdonar sin necesariamente volver a confiar igual que antes. Algunas personas merecen otra oportunidad y otras solamente deben quedarse como experiencia aprendida.

Géminis

Para Géminis se aproximan semanas positivas en las que comenzará a notar resultados de esfuerzos y proyectos que llevaba tiempo construyendo en silencio. Mayo traerá oportunidades importantes y cambios graduales que demostrarán que la constancia sí tiene recompensa. La recomendación será enfocarse únicamente en metas reales y personas que aporten estabilidad, dejando atrás distracciones innecesarias.

Cáncer

Cáncer tendrá que dejar de postergar cambios relacionados con su bienestar físico y emocional. El signo ha caído en hábitos poco saludables mientras continúa inconforme consigo mismo. Este viernes marca el inicio de una etapa favorable para mejorar rutinas, alimentación y ejercicio. Si logra comprometerse con el cambio desde el amor propio, podría ver resultados más rápido de lo esperado.

Leo

Las finanzas serán el tema principal para Leo. El horóscopo advierte sobre gastos innecesarios y compras impulsivas que podrían complicar la economía más adelante. Además, se aproximan responsabilidades relacionadas con el hogar y la familia, por lo que será importante aprender a ahorrar y evitar intentar impresionar a personas que realmente no aportan nada importante a su vida.

Virgo

Virgo deberá trabajar en controlar la ansiedad y dejar de imaginar problemas que todavía no existen. El exceso de preocupaciones ha comenzado a reflejarse en su estado de ánimo y en la manera en que se relaciona con los demás. Este viernes será ideal para aprender a vivir más en el presente y aceptar que no todo puede mantenerse bajo control.

Libra

Una salida o viaje fuera de la rutina será justo lo que Libra necesita para recuperar tranquilidad y motivación. El signo ha cargado demasiadas preocupaciones y estrés emocional durante las últimas semanas. Además, el amor podría tomar fuerza nuevamente, especialmente si existe disposición para salir de la monotonía. La predicción advierte que las relaciones pueden enfriarse cuando la costumbre sustituye la pasión.

Escorpión

Escorpión sentirá un desgaste emocional importante durante este viernes. El horóscopo señala cansancio, bloqueos y una fuerte carga energética provocada por envidias y malas vibras de personas cercanas. La recomendación será alejarse de ambientes pesados y buscar formas de limpiar emocionalmente su entorno para recuperar claridad y motivación en temas personales y económicos.

Sagitario

Sagitario necesitará urgentemente romper con la rutina. La monotonía ha comenzado a afectar su estado emocional y poco a poco le está quitando entusiasmo por las cosas que antes disfrutaba. El signo tendrá que abrirse a nuevas experiencias, conocer personas diferentes y buscar actividades que le devuelvan emoción y movimiento a su vida.

Capricornio

Capricornio recibirá un mensaje muy claro en cuestiones sentimentales: dejar de conformarse con migajas emocionales. Si una persona no demuestra interés real, tiempo ni compromiso, será momento de cerrar esa puerta definitivamente. El horóscopo recuerda que Capricornio merece reciprocidad y estabilidad, no relaciones llenas de excusas o atención a medias.

Acuario

La nostalgia será uno de los retos principales para Acuario este viernes. Aunque suele manejar bien la soledad, el signo podría caer en recuerdos y emociones relacionadas con personas o etapas que ya terminaron. La recomendación será dejar de idealizar el pasado y entender que algunas historias simplemente ya cumplieron su ciclo para dar paso a nuevas oportunidades.

Piscis

Piscis tendrá que poner mayor atención en la administración de su dinero. Las compras impulsivas y emocionales podrían provocar estrés económico durante las próximas semanas. El horóscopo advierte que se aproximan gastos inevitables relacionados con el hogar o asuntos familiares, por lo que será importante organizar mejor las finanzas y evitar caer en caprichos innecesarios.

MF