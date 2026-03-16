Frankie Muniz, protagonista de “Malcolm el de en medio”, madrugó para reencontrarse con los fans durante la convención La Mole 2026, donde reveló nuevos detalles sobre “Malcolm in the Middle: Life Still Unfair”, la miniserie que traerá de vuelta a varios personajes del universo original.

En su presentación, Muniz estuvo acompañado por el actor de doblaje, Carlos Díaz, quien prestó voz a “Malcolm” a lo largo de la serie y adelantó que en esta nueva producción regresarán figuras clave de la familia como “Malcolm”, “Lois”, “Hal”, “Dewey”, “Francis” y “Jamie”, así como del grupo de amigos “Krelboynes”, que lo acompañaban en sus desventuras.

“En los próximos cuatro episodios que van a ver, observarán el regreso de muchos personajes, no solo de los principales, sino también de su grupo antiguo (‘Krelboynes’)”, reveló Frankie Muniz en la convención efectuada en Ciudad de México

Entre los personajes que podrían aparecer nuevamente se encuentran integrantes del grupo de estudiantes superdotados que competían intelectualmente con “Malcolm”. En la serie original este grupo estaba conformado por: “Stevie”, “Dabney” (Kyle Sullivan), “Evan Lloyd” (Matthew Cohen) y “Kevin” (Victor Z. Isaac).

Sobre el nuevo proyecto, que se estrenará el 10 de abril en Disney+, el actor aseguró que la dinámica familiar que caracterizó a la serie original seguirá presente. Incluso, describió la experiencia de volver a grabar como un reencuentro familiar.

“Ahora, 20 años después, que regresamos a hacer el reboot, los cuatro episodios, fue como si no hubiera pasado el tiempo. Como cuando no ves a tu familia por un tiempo o a tu hermano o a tu hermana, pero cuando te reconectas con ellos es como si no hubieran transcurrido los años”, confesó Frankie con emoción.

Muniz, quien actualmente también se desempeña como piloto de carreras, explicó que en esta nueva historia veremos a Malcolm intentando dejar atrás su pasado familiar.

“‘Malcolm’ cree que está en un muy buen momento: está satisfecho con su trabajo, tiene una esposa que lo ama tal como es y ha formado una familia. Sin embargo, piensa que llegó a ese lugar al mantenerse alejado de su familia, aunque al final descubre que enfrentarse a su pasado lo lleva a un lugar aún mejor”, reveló.

Finalmente, el actor adelantó que el personaje enfrentará una importante lección personal.

“Creo que aprende una lección sobre cómo afrontar los problemas y no huir del pasado”, confesó Frankie Muniz durante su participación en La Mole 2026.

CT