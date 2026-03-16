Tras varias semanas de especulación, el cantante Christian Nodal finalmente se pronunció sobre el proceso legal que sostiene con la trapera Cazzu y explicó que la demanda no está relacionada con dinero ni con la custodia directa de su hija, sino con la forma en que la menor aparece en redes sociales.

El cantante fue abordado por medios al salir de su pasada presentación en el Palenque de Texcoco y, de acuerdo con el propio intérprete, su principal preocupación es proteger la privacidad de Inti mientras aún es pequeña.

“Todo el tema de mi hija lo estoy reservando para que ella, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener 100% mi apoyo, pero la verdad, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes”, mencionó.

Y también añadió sobre el litigio: “De hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”, expresó el cantante ante reporteros.

Aunque el caso ha estado rodeado de polémica durante meses, el intérprete aclaró que su intención es que exista un acuerdo legal que regule tanto la convivencia con la menor como la manera en que se comparte su imagen en internet.

El cantante también señaló que el procedimiento legal iniciado en México ya fue aceptado y que, eventualmente, tendría efectos legales en Argentina, país donde actualmente reside la rapera.

La disputa entre ambos artistas se ha mantenido activa en redes sociales y medios de comunicación desde su separación. A esto se suman otros episodios públicos en los que cada uno ha defendido su postura respecto a la crianza de la menor.

CT