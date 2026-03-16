Mhoni Vidente: Horóscopo hoy lunes 16 de marzo

Este lunes se presenta como una jornada para tomar decisiones importantes, cerrar ciclos y abrir nuevas oportunidades

Por: Brenda Barragán

Según sus interpretaciones astrológicas, los movimientos planetarios invitan a los signos del zodiaco a actuar con determinación, confiar en su intuición y aprovechar las señales del universo para mejorar su situación personal y profesional.

Según sus interpretaciones astrológicas, los movimientos planetarios invitan a los signos del zodiaco a actuar con determinación, confiar en su intuición y aprovechar las señales del universo para mejorar su situación personal y profesional. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

La astróloga y tarotista Mhoni Vidente compartió sus predicciones para este lunes 16 de marzo, una jornada marcada por cambios de energía, decisiones importantes y oportunidades que pueden abrir nuevos caminos en el amor, el trabajo y la salud. 

A continuación, las predicciones signo por signo.

Aries

Este lunes será un buen momento para retomar proyectos que habías dejado en pausa. En el trabajo podrías recibir apoyo inesperado de alguien influyente. En el amor, evita discusiones impulsivas y trata de escuchar más a tu pareja.

Tauro

Los astros favorecen los asuntos financieros. Puede surgir una oportunidad laboral o de negocio que te permita mejorar tu estabilidad económica. En el plano sentimental, una conversación sincera ayudará a fortalecer una relación.

Géminis

La jornada invita a organizar mejor tu tiempo y tus prioridades. En el trabajo podrías descubrir una nueva forma de resolver un problema. En el amor, alguien cercano podría mostrar un interés especial en ti.

Cáncer

El día se presenta con energía positiva para iniciar nuevos proyectos. Podrías sentir mayor seguridad en tus decisiones. En el amor, será importante expresar tus sentimientos con claridad.

Leo

Este lunes será ideal para reflexionar y tomar distancia de situaciones que te generan estrés. En el trabajo es conveniente actuar con calma antes de tomar decisiones importantes. En el amor, la paciencia será clave.

Virgo

Tu capacidad para organizar y analizar detalles te ayudará a resolver asuntos pendientes. En el ámbito laboral podrías destacar por tu disciplina. En el amor, una conversación importante podría aclarar dudas.

Libra

La jornada te invita a buscar equilibrio emocional. En el trabajo, el diálogo con colegas o socios será fundamental para avanzar en proyectos. En el amor, podrías replantear lo que realmente deseas en una relación.

Escorpio

Será un día intenso en emociones y decisiones. En el trabajo podrías enfrentar un reto que pondrá a prueba tu determinación, pero también te dará la oportunidad de demostrar tus capacidades.

Sagitario

Los astros marcan oportunidades relacionadas con viajes o nuevos proyectos. En el amor, alguien del pasado podría volver a aparecer en tu vida, lo que te llevará a reflexionar sobre tus sentimientos.

Capricornio

La jornada será favorable para ordenar tus finanzas y planear el futuro. En el trabajo podrías recibir una propuesta interesante. En el amor, será importante dedicar más tiempo a la pareja.

Acuario

Este día trae energía para nuevos comienzos. Podrías destacar en un proyecto o recibir reconocimiento por tu creatividad. En el amor, la comunicación sincera será fundamental para evitar malentendidos.

Piscis

La intuición será tu mejor aliada. En el trabajo podrían surgir oportunidades de crecimiento o propuestas inesperadas. En el amor, una sorpresa o noticia positiva podría alegrar tu día.

Este lunes se presenta como una jornada para tomar decisiones importantes, cerrar ciclos y abrir nuevas oportunidades, siempre manteniendo una actitud positiva ante los cambios que puedan surgir.

Con información de Mhoni Vidente

