Cineteca FICG: Cartelera del 19 al 21 de diciembre

En vísperas de la Navidad, la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) regresa con una cartelera especial que promete mantener viva la magia de la temporada a través de historias fascinantes y propuestas cinematográficas diversas.

La Cineteca FICG se ha consolidado como un espacio ideal para los amantes del séptimo arte, pensado para quienes buscan sorprenderse con contenidos poco convencionales. Su programación se distingue por reunir cine independiente, producciones internacionales y títulos que difícilmente llegan a las salas comerciales.

Con el cierre del año cada vez más cerca, este recinto cultural ofrece una amplia variedad de películas para disfrutar al máximo los momentos libres y encaminarse de la mejor manera hacia las celebraciones decembrinas.

Así que, si estás en busca de un plan diferente para estas vacaciones de Navidad, a continuación te compartimos la lista completa de películas que podrás ver este fin de semana en la Cineteca FICG.

¿Qué ver en la Cineteca FICG este fin de semana?

Avatar

La tercera entrega de la saga Avatar continúa la historia de los Na’vi e introduce al Pueblo de las Cenizas, una tribu menos pacífica que no duda en recurrir a la violencia para alcanzar sus objetivos, incluso contra otros clanes.

Viernes 19 de diciembre: 3:00 y 7:00 pm

Sábado 20 de diciembre: 5:40 pm

Domingo 21 de diciembre: 6:40 pm

La sombra del sol

Dos hermanos, uno de ellos sordo, participan en un concurso musical donde el hermano con discapacidad podrá cumplir su sueño a través de la voz del otro.

Sábado 20 de diciembre: 6:00 pm

Itu Ninu: Cumbres de maíz

Ambientada en el año 2084, la historia sigue a Ángel , un migrante climático que vive en una ciudad bajo constante vigilancia. En medio de una realidad opresiva, se gana la vida cultivando plantas.

Viernes 19 de diciembre: 6:20 pm

Sábado 20 de diciembre: 3:45 pm

Domingo 21 de diciembre: 6:40 pm

Nueva ola francesa

Relato sobre el surgimiento del movimiento cinematográfico Nouvelle Vague , centrado en la producción de Sin aliento (1959), la obra revolucionaria de Jean-Luc Godard.

Viernes 19 de diciembre: 6:10 pm

Sábado 20 de diciembre: 6:15 pm

Domingo 21 de diciembre: 6:00 pm

Carretera perdida

Fred Madison, un saxofonista, es acusado en circunstancias misteriosas del asesinato de su esposa Renée, dando inicio a una inquietante historia.

Viernes 19 de diciembre: 8:35 pm

Sábado 20 de diciembre: 8:40 pm

Domingo 21 de diciembre: 8:25 pm

La reserva

Una guardabosques decidida convence a su comunidad de expulsar a invasores de su reserva, lo que desencadena un peligro mucho mayor.

Viernes 19 de diciembre: 5:30 pm

Sábado 20 de diciembre: 8:20 pm

Domingo 21 de diciembre: 8:30 pm

Cuando llega el otoño

Michelle, una abuela que vive tranquilamente en un pueblo de Borgoña junto a su amiga Marie-Claude, ve alterada su rutina tras la visita de su hija Valérie y su nieto Lucas.

Viernes 19 de diciembre: 6:00 pm

Sábado 20 de diciembre: 5:20 pm

Domingo 21 de diciembre: 5:20 pm

Divorciados

Peter Pearce intenta reconstruir su vida tras el abandono de su padre y el fin de su matrimonio. Un viaje a Tulum lo enfrenta con su pasado familiar.

Domingo 21 de diciembre: 3:30 pm

Fue solo un accidente

Vahid, un mecánico, reconoce por azar al hombre que cree fue su torturador en prisión y decide secuestrarlo para vengarse.

Sábado 20 de diciembre: 5:40 pm

Frankenstein

Víctor Frankenstein crea una criatura mediante un experimento extremo, sin imaginar que su obra terminará por destruirlo a él y a su creación.

Viernes 19 de diciembre: 8:30 pm

Sábado 20 de diciembre: 7:45 pm

Domingo 21 de diciembre: 7:45 pm

Mátate, amor

Grace y Jackson se mudan a una casa en Montana para perseguir sus sueños literarios. Tras el nacimiento de su bebé, Grace comienza a perder el control.

Viernes 19 de diciembre: 3:30 pm

Domingo 21 de diciembre: 3:15 pm

Wicked: Por siempre

Elphaba y Glinda enfrentan decisiones que cambiarán el destino del reino de Oz, entre la lucha por la libertad y el peso del poder.

Sábado 20 de diciembre: 3:15 pm

Soy Frankelda

Frankelda, escritora mexicana del siglo XIX, se adentra en su propia mente para enfrentar a los monstruos que creó con su pluma.

Sábado 20 de diciembre: 3:30 pm

Jujutsu Kaisen: Ejecución

Durante Halloween, un velo cubre Shibuya y desata el caos. Yuji y otros hechiceros enfrentan el Incidente de Shibuya.

Viernes 19 de diciembre: 3:45 pm

Sábado 20 de diciembre: 3:10 pm

Domingo 21 de diciembre: 4:30 pm

Gremlins 2: La nueva generación

Los traviesos gremlins regresan en una sátira ambientada en un moderno rascacielos.

Viernes 19 de diciembre: 7:00 pm (función gratuita)

Batman regresa

Batman enfrenta a Gatúbela y al Pingüino para salvar Ciudad Gótica.

Sábado 20 de diciembre: 8:00 pm (función gratuita)

Cuento de Navidad

Ebenezer Scrooge recibe la visita de tres espíritus que lo llevan a recorrer su pasado, presente y futuro.

Domingo 21 de diciembre: 8:00 pm (función gratuita)

Lo siento, cariño

Algo terrible marcó la vida de Agnes , pero el mundo continúa avanzando para quienes la rodean.

Viernes 19 de diciembre: 4:00 pm

Sábado 20 de diciembre: 8:10 pm

Domingo 21 de diciembre: 8:30 pm

Las guerreras K-pop

Tres superestrellas del k-pop usan poderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

Sábado 20 de diciembre: 5:30 pm (función gratuita)

Domingo 21 de diciembre: 6:00 pm (función gratuita)

Bugonia

Dos jóvenes obsesionados con teorías conspirativas secuestran a una ejecutiva convencidos de que es un extraterrestre.

Viernes 19 de diciembre: 7:40 pm

Sábado 20 de diciembre: 3:00 pm

Domingo 21 de diciembre: 4:00 y 5:50 pm

Algo viejo, algo nuevo, algo prestado

Maribel descubre la doble vida de su padre tras su muerte y debe enfrentar una compleja herencia familiar.

Domingo 21 de diciembre: 3:00 pm

Jay Kelly

El actor Jay Kelly y su representante enfrentan revelaciones profundas durante un viaje que pone en duda sus decisiones y relaciones.

Viernes 19 de diciembre: 8:15 pm

