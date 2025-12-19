Cineteca FICG: Cartelera del 19 al 21 de diciembre

En vísperas de la Navidad, la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) regresa con una cartelera especial que promete mantener viva la magia de la temporada a través de historias fascinantes y propuestas cinematográficas diversas.La Cineteca FICG se ha consolidado como un espacio ideal para los amantes del séptimo arte, pensado para quienes buscan sorprenderse con contenidos poco convencionales. Su programación se distingue por reunir cine independiente, producciones internacionales y títulos que difícilmente llegan a las salas comerciales.Con el cierre del año cada vez más cerca, este recinto cultural ofrece una amplia variedad de películas para disfrutar al máximo los momentos libres y encaminarse de la mejor manera hacia las celebraciones decembrinas.Así que, si estás en busca de un plan diferente para estas vacaciones de Navidad, a continuación te compartimos la lista completa de películas que podrás ver este fin de semana en la Cineteca FICG.AvatarLa tercera entrega de la saga Avatar continúa la historia de los Na’vi e introduce al Pueblo de las Cenizas, una tribu menos pacífica que no duda en recurrir a la violencia para alcanzar sus objetivos, incluso contra otros clanes.La sombra del solDos hermanos, uno de ellos sordo, participan en un concurso musical donde el hermano con discapacidad podrá cumplir su sueño a través de la voz del otro.Itu Ninu: Cumbres de maízAmbientada en el año 2084, la historia sigue a Ángel, un migrante climático que vive en una ciudad bajo constante vigilancia. En medio de una realidad opresiva, se gana la vida cultivando plantas.Nueva ola francesaRelato sobre el surgimiento del movimiento cinematográfico Nouvelle Vague, centrado en la producción de Sin aliento (1959), la obra revolucionaria de Jean-Luc Godard.Carretera perdidaFred Madison, un saxofonista, es acusado en circunstancias misteriosas del asesinato de su esposa Renée, dando inicio a una inquietante historia.La reservaUna guardabosques decidida convence a su comunidad de expulsar a invasores de su reserva, lo que desencadena un peligro mucho mayor.Cuando llega el otoñoMichelle, una abuela que vive tranquilamente en un pueblo de Borgoña junto a su amiga Marie-Claude, ve alterada su rutina tras la visita de su hija Valérie y su nieto Lucas.DivorciadosPeter Pearce intenta reconstruir su vida tras el abandono de su padre y el fin de su matrimonio. Un viaje a Tulum lo enfrenta con su pasado familiar.Fue solo un accidenteVahid, un mecánico, reconoce por azar al hombre que cree fue su torturador en prisión y decide secuestrarlo para vengarse.FrankensteinVíctor Frankenstein crea una criatura mediante un experimento extremo, sin imaginar que su obra terminará por destruirlo a él y a su creación.Mátate, amorGrace y Jackson se mudan a una casa en Montana para perseguir sus sueños literarios. Tras el nacimiento de su bebé, Grace comienza a perder el control.Wicked: Por siempreElphaba y Glinda enfrentan decisiones que cambiarán el destino del reino de Oz, entre la lucha por la libertad y el peso del poder.Soy FrankeldaFrankelda, escritora mexicana del siglo XIX, se adentra en su propia mente para enfrentar a los monstruos que creó con su pluma.Jujutsu Kaisen: EjecuciónDurante Halloween, un velo cubre Shibuya y desata el caos. Yuji y otros hechiceros enfrentan el Incidente de Shibuya.Gremlins 2: La nueva generaciónLos traviesos gremlins regresan en una sátira ambientada en un moderno rascacielos.Batman regresaBatman enfrenta a Gatúbela y al Pingüino para salvar Ciudad Gótica.Cuento de NavidadEbenezer Scrooge recibe la visita de tres espíritus que lo llevan a recorrer su pasado, presente y futuro.Lo siento, cariñoAlgo terrible marcó la vida de Agnes, pero el mundo continúa avanzando para quienes la rodean.Las guerreras K-popTres superestrellas del k-pop usan poderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.BugoniaDos jóvenes obsesionados con teorías conspirativas secuestran a una ejecutiva convencidos de que es un extraterrestre.Algo viejo, algo nuevo, algo prestadoMaribel descubre la doble vida de su padre tras su muerte y debe enfrentar una compleja herencia familiar.Jay KellyEl actor Jay Kelly y su representante enfrentan revelaciones profundas durante un viaje que pone en duda sus decisiones y relaciones.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP