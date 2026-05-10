En la industria del entretenimiento, las mujeres ocupan cada vez más espacios de liderazgo, toman decisiones estratégicas y participan en la construcción de contenidos que buscan conectar con audiencias diversas. Sin embargo, detrás de esos avances persisten retos relacionados con la equidad, la conciliación entre la vida profesional y personal, así como la transformación de estructuras empresariales que durante años estuvieron dominadas por visiones tradicionales.

En el marco del Día de la Madre, EL INFORMADOR conversó con tres mujeres que combinan el liderazgo profesional con la maternidad, en Disney: Carolina Limón, integrante del área de HR & Talent Connection LATAM; Gabriela Gutiérrez, de Ad Sales & Partnerships; y Gely Flores, Directora de In-Home Distribution. Las ejecutivas reflexionaron sobre la evolución del liderazgo femenino, las nuevas dinámicas familiares y la manera en que la industria del entretenimiento ha debido transformarse para responder a una sociedad en constante cambio.

Para Carolina Limón, aunque el panorama todavía enfrenta desafíos importantes, la percepción sobre el papel de las mujeres en posiciones directivas ha cambiado de forma significativa durante la última década.

“Sí, por supuesto que sí. Obviamente esto ha evolucionado muchísimo, si tú lo miras en retrospectiva. Hoy el rol de la mujer es más valorado, es mucho mejor percibido”, señaló.

Carolina Limón. Integrante del área de HR & Talent Connection LATAM, en Disney. CORTESÍA

La ejecutiva consideró que el objetivo a futuro debe centrarse en dejar atrás las discusiones únicamente relacionadas con el género y enfocarse en las capacidades de las personas.

“Tenemos que seguir superando retos en esta búsqueda de igualdad, donde lleguemos a un futuro en el que ya no se hable de género, donde todos hablemos de talento y potencial y no diferenciemos si es hombre o mujer, sino quién tiene las mejores capacidades para desarrollar un rol”.

Aunque reconoció que las empresas multinacionales han avanzado en políticas de inclusión y apoyo a las familias, también subrayó que aún existen diferencias importantes dentro del entorno laboral mexicano, particularmente en pequeñas y medianas empresas.

“Hay una responsabilidad de las empresas transnacionales de inspirar o compartir prácticas para que las Pymes también puedan abrazarlas e implementarlas y que todas las personas se sientan incluidas y valoradas dentro del contexto empresarial mexicano”.

Desde su experiencia, uno de los cambios más relevantes ha sido la transformación de las políticas relacionadas con la maternidad y la paternidad. Limón explicó que actualmente las estructuras familiares son mucho más diversas que hace algunos años, por lo que las compañías deben responder a esas nuevas realidades.

“Hoy las familias se componen de distintas maneras y ya no puedes esperar que todas las personas que se van de licencia de maternidad sean mujeres. A veces el cuidador primario también es un hombre”.

En ese sentido, explicó que dentro de Disney las licencias fueron modificadas bajo el concepto de “cuidador primario” y “cuidador secundario”, otorgando las mismas condiciones independientemente del género.

“Otorgamos exactamente el mismo número de días, que son 90 días adicionales a lo que marca la ley, tanto para hombres como para mujeres”.

A esto se suman programas de apoyo para las familias, subsidios educativos, apoyos para guarderías y prestaciones enfocadas en acompañar distintas formas de maternidad y crianza.

Gabriela Gutiérrez. Ad Sales & Partnerships, en Disney. CORTESÍA

Historias que conectan generaciones

La conversación también giró hacia la manera en que las marcas y los contenidos han transformado su relación con las mujeres y las madres. Gabriela Gutiérrez consideró que el crecimiento de las plataformas de streaming cambió radicalmente la forma en que las audiencias consumen entretenimiento y cómo las empresas se relacionan con ellas. “Las marcas ya no anuncian solamente; hoy quieren construir historias con las audiencias”, comentó.

Para la directiva, el entretenimiento dejó de ser una experiencia pasiva y se convirtió en una forma de interacción cotidiana donde las personas integran los contenidos a su propia vida, particularmente a través de redes sociales y referencias culturales compartidas.

“Hoy ser mamá y ser mujer te convierte en una generadora de contenido natural. Antes no teníamos esa vitrina”, explicó.

Gutiérrez destacó que gran parte del contenido actual logra conectar entre generaciones y distintos modelos de familia, lo que amplía la identificación de las audiencias con las historias y personajes.

“No hay nada como vivir tu maternidad contando historias que todos vimos y haciendo referencias culturales. Eso conecta tu generación con la de tus hijos y la de tus abuelos”.

Incluso, señaló que las nuevas narrativas permiten incluir realidades que hace algunos años parecían ajenas a las estrategias tradicionales de comunicación.

Gely Flores. Directora de In-Home Distribution, en Disney. CORTESÍA

Al respecto, Gely Flores habló sobre la manera en que los contenidos han comenzado a romper estereotipos de género que durante décadas marcaron a la industria audiovisual y publicitaria.

“La realidad es que hoy todo se está transformando y estamos quitando estereotipos”, afirmó.

La directiva explicó que actualmente ya no existen las mismas divisiones tajantes que asociaban ciertos contenidos exclusivamente con hombres o mujeres.

“Hoy ya no puedes decir que un contenido deportivo está pensado solo para hombres o que determinada serie es exclusivamente para mujeres. Esa barrera se rompió”.

Flores aseguró que existe una responsabilidad de las compañías de generar contenidos y campañas mucho más amplias e incluyentes, permitiendo que cada espectador decida libremente con qué historias se identifica.

“Tenemos que ser lo suficientemente amplios para que la gente decida si le gusta o no determinado contenido y de qué forma conecta con él”.

La charla concluyó con una reflexión sobre cómo las propias audiencias han demostrado que las personas ya no consumen contenidos desde un solo interés o perfil definido. Carolina Limón explicó que las herramientas tecnológicas de análisis han permitido descubrir hábitos mucho más diversos de lo que antes imaginaban.

“Hoy sabemos que alguien puede ver un partido de futbol americano, luego ver ‘Los Simpson’, después ‘The Bear’ y no perderse ‘La Granja’. Antes hubiera sido imposible pensar en una sola audiencia así”, finalizó.

Diversión: Opciones para ver con mamá

“Familia a la Deriva” (2026)

Comedia familiar mexicana protagonizada por Mauricio Ochmann que narra la historia de Gonzalo, un padre adicto al trabajo y ausente que, tras un accidente, intenta reconectar con sus cuatro hijos de dos matrimonios distintos llevándolos a un viaje en yate por el Caribe, pero terminan varados en una isla. Disponible en Disney+.

Coco (2017)

Una película de Pixar que narra la historia de Miguel, un niño de 12 años con el sueño de ser músico, a pesar de que su familia lo ha prohibido por generaciones. En el Día de Muertos, Miguel es transportado accidentalmente a la Tierra de los Muertos, donde busca a su ídolo, Ernesto de la Cruz, y descubre la verdadera historia de su familia. Disponible en Disney+.

Malcolm in the Middle (2026)

La historia regresa en una miniserie de cuatro episodios donde Malcolm, ahora convertido en un exitoso padre, intenta mantener una vida estable lejos de su caótica familia. Sin embargo, todo cambia cuando debe reencontrarse con Hal y Lois, sus papás, para celebrar su 40 aniversario de bodas, desatando nuevamente el desorden, los conflictos y el humor característico familiar. Disponible en Disney+.