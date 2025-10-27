"Selena y los Dinos: A Familys Legacy" Cuándo y dónde ver el nuevo documental

Netflix prepara un homenaje íntimo a Selena Quintanilla, la inolvidable Reina del Tex-Mex, con el lanzamiento de Selena y los Dinos: A Family’s Legacy, una producción que explorará el lado más humano y familiar de la artista. Más allá de su impacto musical, el documental profundiza en la unión que caracterizó a los Quintanilla y en cómo esa fuerza familiar impulsó el éxito de una de las figuras más queridas de la música latina.La plataforma de streaming estrenará el documental el 17 de noviembre de 2025, de forma exclusiva. La dirección está a cargo de Isabel Castro, reconocida por su trabajo en Mija y Darlin, y cuenta con la participación directa de la familia Quintanilla, quienes también fungieron como productores ejecutivos. Los hermanos de la cantante, Suzette y A.B. Quintanilla, colaboraron estrechamente con Castro para ofrecer una mirada sincera a la vida familiar y artística de Selena, mostrando aspectos poco conocidos de su trayectoria.En Selena y los Dinos: A Family’s Legacy, el público podrá disfrutar de material nunca antes visto: videos caseros, grabaciones inéditas y recuerdos personales que permanecieron resguardados durante años en lo que la familia denomina “La Bóveda”. Este archivo incluye cintas VHS, Betacams y documentos digitales que registran los inicios de la agrupación y la evolución de Selena junto a su familia.Durante la Billboard Latin Music Week 2025, Suzette Quintanilla e Isabel Castro compartieron un adelanto exclusivo y explicaron el proceso detrás de esta producción tan personal. “Le di la llave de lo que llamamos La Bóveda”, comentó Suzette. “Queríamos contar nuestra historia con autenticidad y mostrar a Selena no solo como artista, sino como hermana, hija y esposa”.El documental busca reflejar no solo los logros de la intérprete de “Como la Flor” y “Baila Esta Cumbia”, sino también los desafíos, sacrificios y momentos de vulnerabilidad que acompañaron su camino al éxito. La música sirve como hilo conductor de una narrativa cargada de emoción y nostalgia, diseñada para inspirar a nuevas generaciones de admiradores.Para Isabel Castro, el propósito central es retratar a la mujer detrás del ícono. Esta producción marca la segunda colaboración entre Netflix y la familia Quintanilla, luego del éxito de Selena: La serie, protagonizada por Christian Serratos. Sin embargo, A Family’s Legacy se distingue por su enfoque documental, ofreciendo una visión más íntima y emocional mediante entrevistas y material de archivo cuidadosamente seleccionado.A casi treinta años de su partida, Selena Quintanilla continúa siendo un símbolo de orgullo y esperanza para la comunidad latina. Con este nuevo proyecto, Netflix busca reafirmar la vigencia de su historia y recordar que su voz, su talento y su espíritu siguen inspirando a millones en todo el mundo.BB