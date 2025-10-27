"Selena y los Dinos: A Familys Legacy" Cuándo y dónde ver el nuevo documental

Netflix prepara un homenaje íntimo a Selena Quintanilla, la inolvidable Reina del Tex-Mex, con el lanzamiento de Selena y los Dinos: A Family’s Legacy, una producción que explorará el lado más humano y familiar de la artista. Más allá de su impacto musical, el documental profundiza en la unión que caracterizó a los Quintanilla y en cómo esa fuerza familiar impulsó el éxito de una de las figuras más queridas de la música latina.

Fecha de estreno y detalles de producción

La plataforma de streaming estrenará el documental el 17 de noviembre de 2025, de forma exclusiva. La dirección está a cargo de Isabel Castro, reconocida por su trabajo en Mija y Darlin, y cuenta con la participación directa de la familia Quintanilla, quienes también fungieron como productores ejecutivos. Los hermanos de la cantante, Suzette y A.B. Quintanilla, colaboraron estrechamente con Castro para ofrecer una mirada sincera a la vida familiar y artística de Selena, mostrando aspectos poco conocidos de su trayectoria.

Un viaje a través de los recuerdos familiares

En Selena y los Dinos: A Family’s Legacy, el público podrá disfrutar de material nunca antes visto: videos caseros, grabaciones inéditas y recuerdos personales que permanecieron resguardados durante años en lo que la familia denomina “La Bóveda”. Este archivo incluye cintas VHS, Betacams y documentos digitales que registran los inicios de la agrupación y la evolución de Selena junto a su familia.

Durante la Billboard Latin Music Week 2025, Suzette Quintanilla e Isabel Castro compartieron un adelanto exclusivo y explicaron el proceso detrás de esta producción tan personal. “Le di la llave de lo que llamamos La Bóveda”, comentó Suzette. “Queríamos contar nuestra historia con autenticidad y mostrar a Selena no solo como artista, sino como hermana, hija y esposa”.

Una mirada profunda a la vida de “La Reina del Tex-Mex”

El documental busca reflejar no solo los logros de la intérprete de “Como la Flor” y “Baila Esta Cumbia”, sino también los desafíos, sacrificios y momentos de vulnerabilidad que acompañaron su camino al éxito. La música sirve como hilo conductor de una narrativa cargada de emoción y nostalgia, diseñada para inspirar a nuevas generaciones de admiradores.

Para Isabel Castro, el propósito central es retratar a la mujer detrás del ícono.

“Quería hacerle honor a su ascenso extraordinario y a su legado duradero, pero también mostrar la comunidad, el corazón y la alegría que Selena representó”, expresó la directora.

Un legado que trasciende el tiempo

Esta producción marca la segunda colaboración entre Netflix y la familia Quintanilla, luego del éxito de Selena: La serie, protagonizada por Christian Serratos. Sin embargo, A Family’s Legacy se distingue por su enfoque documental, ofreciendo una visión más íntima y emocional mediante entrevistas y material de archivo cuidadosamente seleccionado.

A casi treinta años de su partida, Selena Quintanilla continúa siendo un símbolo de orgullo y esperanza para la comunidad latina. Con este nuevo proyecto, Netflix busca reafirmar la vigencia de su historia y recordar que su voz, su talento y su espíritu siguen inspirando a millones en todo el mundo.

