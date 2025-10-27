Aries (21 de marzo - 19 de abril)

El inicio de semana te invita a actuar con determinación. Una sorpresa podría abrirte puertas inesperadas, así que confía en tu instinto antes de decidir. Tu liderazgo natural te llevará lejos, pero evita caer en discusiones innecesarias por asuntos menores.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

La tranquilidad y el equilibrio marcarán tu día. Es posible que tu constancia sea reconocida por quienes te rodean. En temas sentimentales, demuestra tu cariño sin esperar reciprocidad inmediata. No descuides el descanso ni tu bienestar físico.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Las ideas fluirán con facilidad y tu mente estará especialmente activa. Usa esa energía para comunicarte con claridad y dar forma a tus proyectos. Evita abarcar demasiado; prioriza lo esencial y escucha tu intuición antes de actuar.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Buscarás comprensión y calma emocional. No tomes las cosas tan a pecho y abre espacio para el diálogo sincero; podría ser el inicio de una reconciliación. El hogar se perfila como tu lugar de refugio y renovación.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Tu magnetismo atraerá miradas y nuevas oportunidades. Es un buen momento para demostrar tus habilidades y confiar en tu capacidad. Sin embargo, deja el orgullo de lado y acepta ayuda si la necesitas. Los gestos sencillos fortalecerán tus lazos afectivos.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Tu capacidad analítica te permitirá encontrar soluciones efectivas a un problema. No permitas que el perfeccionismo te detenga ni te frustre. Mantén la calma y realiza actividades que te ayuden a cuidar tu equilibrio emocional.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

El equilibrio será tu objetivo principal hoy. Mantente alejado de conflictos y fomenta la armonía en tu entorno. Tu creatividad está en su punto más alto, así que exprésala sin miedo. Un pequeño detalle amable podría transformar tu jornada.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Comienzas la semana con gran intensidad. Dirige esa energía hacia metas constructivas y evita sobrecargarte. En el amor, la confianza y la sinceridad serán fundamentales. Permítete soltar aquello que no puedes controlar.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Tu deseo de explorar y experimentar algo nuevo cobrará fuerza. Aprovecha la ocasión para iniciar proyectos o planear una escapada. Aun así, mantén los pies en la tierra y cumple con tus compromisos. Tu entusiasmo atraerá buenas noticias.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

La constancia será tu mejor aliada este lunes. Podrías recibir respaldo de alguien influyente en tu trabajo o proyectos personales. Abre tu corazón y no te aísles emocionalmente. Tomarte un respiro a tiempo te ayudará a evitar el agotamiento.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

La inspiración estará de tu lado. Comparte tus ideas y puntos de vista, ya que podrían generar grandes resultados. Procura pensar bien antes de actuar para no precipitarte. Una conversación inesperada podría darte una valiosa enseñanza.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Tu intuición será una guía poderosa durante este día. Escucha tus emociones y permítete sentir sin reprimirte. Cambiar tu manera de ver las cosas te brindará tranquilidad. Antes de tomar una decisión importante, escucha lo que dicta tu corazón.

Con información de Mhoni Vidente

BB