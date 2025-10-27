Algunos tendrán la fortuna de vivir momentos de abundancia y pasión, mientras que otros deberán mantener la calma y actuar con prudencia. Descubre cuáles son los signos que, de acuerdo con la astróloga cubana, estarán bajo la influencia de la buena suerte en el amor y el dinero durante estos días.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Para Tauro, Mhoni comenta que esta será una semana de estabilidad que puede traducirse en dotes tanto emocionales como económicos. En el amor, podría llegar una “propuesta de amor verdadero” y una sensación de seguridad en la relación. En el ámbito del dinero, la carta del tarot que le aparece es el “As de Oros”, lo que indica que la buena fortuna laboral o económica estará más presente.

Consejo: Aprovecha los avances económicos para consolidar tu bienestar y demuestra tu afecto sin condicionamientos.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo destaca esta semana por un brillo personal muy marcado. Mhoni señala que “Tu signo atravesará días de mucha fuerza amorosa y felicidad” y “es momento de estar arriba”. En el terreno laboral y económico, señala que los proyectos y posibilidades de crecimiento estarán presentes. En lo amoroso, se abre la puerta a renovar, avanzar o consolidar.

Consejo: Usa tu carisma para atraer oportunidades, y mantén los pies en la tierra para que el éxito sea duradero.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra es otro signo que Mhoni identifica como favorecido esta semana. En sus predicciones menciona que “la buena suerte te llegará muy fuerte estos días… esta carta (El Diablo) te pide que te cuides de hechizos y brujerías… solo trata de no platicar tu buena racha para que no te bloqueen tu buena energía”. En lo económico, habrá movimientos positivos; en lo amoroso, puede aparecer una “propuesta de matrimonio próximamente”.

Consejo: Guarda cierto grado de discreción en tus avances y mantén la consistencia para consolidar lo que empieza a fluir.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Para Sagitario, la predicción sugiere una semana de crecimiento tanto afectivo como financiero. Mhoni indica: “Un amor del pasado te busca… te invitan a poner un negocio… tu buena suerte te va a estar rodeando”.

Consejo: Si bien las oportunidades llegan, asegúrate de asesorarte bien en lo económico antes de lanzarte, y en lo sentimental, sé claro contigo mismo sobre lo que deseas.

Durante los días del 27 de octubre al 2 de noviembre, los signos Tauro, Leo, Libra y Sagitario son los que, según Mhoni Vidente, cuentan con mayores probabilidades de experimentar avances en el amor y en el dinero. Esto no significa que los demás signos no tengan oportunidades, sino que estos cuatro parecen estar en una fase más favorecida.

Si eres de uno de estos signos, vale la pena aprovechar las buenas energías: mantener una actitud abierta, cuidar tus decisiones económicas y cultivar tus relaciones afectivas con sinceridad. Y si no eres de ellos, recuerda que las predicciones no definen todo: tú tienes libre albedrío y puedes generar tus propias oportunidades.

Con información de Mhoni Vidente

