Robbie Williams revoluciona con grandes éxitos y espíritu futbolero al público de Sevilla

El cantante británico Robbie Williams volvió a demostrar por qué es una de las figuras más carismáticas del pop internacional al conquistar la emblemática Plaza de España durante su presentación en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. Como parte de su gira mundial Long 90's Tour, el exintegrante de Take That ofreció un recorrido por los mayores éxitos de su carrera, alternando momentos de humor, cercanía con el público y un despliegue escénico que convirtió la noche en una auténtica celebración de la música británica de los años noventa.

En el concierto, donde también promociona su más reciente álbum Britpop, Williams recibió una camiseta de la selección española de fútbol, un gesto que desató la ovación de los asistentes y reforzó la conexión del artista con el público español. Con clásicos como Let Me Entertain You, Feel y otros himnos de su repertorio, el cantante hizo vibrar a miles de fanáticos en uno de los escenarios más icónicos de Sevilla.

Esta gira marca además un momento especial en la carrera del intérprete, quien ha apostado por revisitar la estética y el sonido que lo convirtieron en una de las mayores estrellas del pop europeo, al tiempo que continúa consolidándose como uno de los artistas británicos más exitosos de las últimas tres décadas, con más de 85 millones de discos vendidos y múltiples reconocimientos internacionales.

Así fue la presentación del cantante

"Mi nombre es el (…) Robbie Williams", se ha presentado para reconocer ser un "fenómeno" y engatusar al público antes de proseguir con 'Rocket', tema con el que ha comenzado el repaso a 'Britpop' y ha proseguido un espectáculo donde ha ejercido de "entretenedor" animando a cantar éxitos como el 'Sweet Dreams' de Eurythmics.

En su única cita en Andalucía, el autor de canciones míticas como 'Angels' -tema que interpretó por sorpresa este pasado lunes por la noche en una actuación en una calle de Sevilla, donde acompañó a un músico callejero al que encontró tocando la guitarra, y que ha cerrado el concierto-, ha encandilado a un público de 11 mil personas.

"Es maravilloso verte, Sevilla", ha saludado, mencionando también el calor de la capital andaluza, un exceso para sus 52 años, una edad en la que ha dicho valora sobre todo el amor de los suyos.

Los 90, hoy y ayer

"Yo solía ser muy famoso en los 90", ha dicho en tono divertido Williams, quien ha completado los sonidos noventeros de 'Britpop' con los de otros de sus trabajos, incluido 'Life Thru a Lens', el disco que lo catapultó al éxito global como cantante en solitario hace casi 30 años.

Ha entonado hasta pasada la medianoche clásicos globales de su repertorio como 'Rock DJ' o 'She's The One' -a una emocionada seguidora a la que se ha abrazado-, y hasta de Take That como 'Relight My Fire', o -tras desenfundarse de un fular rosa fucsia para lucir un traje del mismo color- de Frank Sinatra, con 'New York, New York' y 'My Way'.

Su primera vez en Sevilla

Con más de 90 millones de álbumes vendidos, 18 BRIT Awards, más que ningún otro artista en la historia, 15 discos número 1 en Reino Unido y una de las carreras más influyentes del pop contemporáneo, Robbie Williams ha actuado por primera vez en Sevilla en plena efervescencia creativa, según han destacado desde la organización de Icónica.

"Nos vemos en la final", ha señalado en su despedida de Sevilla tras declarar su amor a España, en una de las menciones al Mundial de Fútbol que ha hecho durante el concierto.

TG