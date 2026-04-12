El conflicto entre Emiliano Aguilar y Christian Nodal continúa escalando y sumando nuevos episodios. Apenas horas después de que el hijo de Pepe Aguilar lanzara un reto público para enfrentarse en el ring, el rapero volvió a avivar la polémica con un nuevo video en redes sociales.

Todo comenzó tras el lanzamiento del videoclip “Un vals”, el más reciente sencillo de Nodal, que desató críticas entre los usuarios. Internautas señalaron el parecido de la modelo protagonista con Cazzu, expareja del cantante, y con su actual esposa, Ángela Aguilar, lo que generó especulaciones y comentarios negativos.

Aunque el intérprete aseguró que la elección de la modelo no fue decisión suya, esto no evitó que Emiliano lo acusara de una falta de respeto hacia ambas mujeres, intensificando así la controversia familiar y mediática.

Lejos de calmar los ánimos, Aguilar reapareció con declaraciones más agresivas, en las que no solo reiteró su intención de enfrentarse a Nodal, sino que incluso amplió el desafío incluyendo a otras figuras.

“Se la voy a dejar más fácil al pendejo de Nodal: tú, Kunno y mi carnal, los tres al mismo tiempo en el ring, a ver si es cierto”, lanzó en tono retador.

“Sigo esperando tu respuesta carnal. Primero me mandas mensaje a las 3:40 de la mañana, diciendo que mis hijas van a tu concierto para pedir dinero... a chin*ar a su madre. Sé hombre”, agregó.

Mientras tanto, Nodal ha optado por no responder públicamente a las provocaciones. Sin embargo, quienes sí han reaccionado son los usuarios de redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes apoyan al nieto de Antonio Aguilar y quienes lo critican por supuestamente aprovechar la fama de su familia.

“Emiliano ya cállate”, “Disculpen mi amigo tiene enemigos imaginarios, se pone a pelear solo de vez en cuando”, “Team Emiliano”, “Tú y tu prima son los únicos Aguilar que caen bien”, “Qué ganas de figurar a costillas de otros”, “Nodal está más allá de ti”, “Tú si eres auténtico y dueño de tu vida. No hagas caso a quienes te critican”, son algunos comentarios que circulan en plataformas digitales.

Cabe recordar que las diferencias entre ambos no son nuevas, ya que se remontan al inicio de la relación entre Nodal y Ángela. En su momento, Emiliano Aguilar reveló que nunca había tenido interacción con su cuñado, además de manifestar públicamente su apoyo a Cazzu, de quien incluso se declaró fan.

MF