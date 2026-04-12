Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 13 al 19 de abril

Aries

Aries, la energía se concentra por completo en tu signo. El Sol, Marte y, a partir del día 14, Mercurio se alinean contigo, generando una semana intensa, dinámica y decisiva. La luna nueva en Aries representa un comienzo potente, un punto de partida que te impulsa a tomar decisiones capaces de cambiar tu rumbo personal.

Esta configuración acelera tu ritmo, te vuelve más directo y te coloca en situaciones donde tus palabras y acciones tienen impacto inmediato. Con Mercurio en tu signo, tu mente se activa y tu comunicación se vuelve frontal: dices lo que piensas sin rodeos y actúas sin titubeos.

Marte potencia tu iniciativa, pero también tu impaciencia, por lo que el ambiente puede sentirse tenso o reactivo. La luna nueva inaugura un ciclo que exige claridad, valentía y enfoque. Es una semana donde marcas el ritmo y donde cada decisión tiene consecuencias visibles, así que conviene pensar antes de hablar o actuar.

Tauro

Tauro, la energía acumulada en Aries se manifiesta en tu mundo interno, activando procesos profundos que, aunque no compartas, generan transformación desde dentro. La entrada de Mercurio en Aries acelera pensamientos que habías evitado, obligándote a enfrentar verdades que pospusiste. La luna nueva remueve emociones, recuerdos y decisiones pendientes.

Es un periodo que demanda silencio, introspección y límites claros para resguardar tu estabilidad. Tu atención se centra en ti, en tu seguridad financiera y en lo que deseas construir a futuro. Darás un paso importante que impactará tu vida, tus finanzas y tus relaciones.

Géminis

Géminis, la fuerza de Aries se enfoca en tus planes a futuro, activando proyectos, conexiones y metas. Con Mercurio entrando en Aries, se aceleran conversaciones con amigos, colegas o grupos, empujándote a tomar decisiones rápidas sobre acuerdos o ideas que estaban detenidas.

La luna nueva marca un nuevo inicio en tu vida social: llegan personas nuevas, se rompen dinámicas antiguas y tus objetivos cambian de rumbo. Esta energía te pide claridad mental y firmeza para no ceder ante presiones externas.

Será una semana en la que tu entorno influye directamente en tu camino. Tus palabras tienen peso dentro de tus círculos, por lo que necesitas elegir bien con quién avanzar.

Cáncer

Cáncer, la energía en Aries impacta directamente tu vida profesional y tu proyección pública. La entrada de Mercurio acelera decisiones laborales, diálogos con figuras de autoridad y movimientos que influyen en tu reputación. La luna nueva señala un inicio fuerte en tu carrera.

Puede surgir un proyecto, cambiar una responsabilidad o abrirse una oportunidad inesperada. Esta energía exige rapidez, claridad y seguridad, incluso si emocionalmente te sientes vulnerable.

Es una semana que te empuja a tomar el control de tu destino, liderar tu camino y actuar con estrategia, evitando dejarte llevar por la presión del momento.

Leo

Leo, la energía de Aries te impulsa a expandirte y salir de lo conocido. Mercurio en este signo acelera decisiones relacionadas con estudios, viajes, trámites o cambios de perspectiva. La luna nueva marca un nuevo comienzo en tu visión de futuro.

Una idea toma forma, un plan avanza o surge una oportunidad justo cuando buscabas dirección. Esta energía te invita a moverte, explorar y romper con cualquier bloqueo mental.

Es una semana en la que recuperas claridad, tu mente se activa y tu deseo de avanzar supera cualquier duda.

Virgo

Virgo, la energía ariana se enfoca en temas compartidos: dinero, acuerdos, límites e intimidad. Mercurio en Aries acelera conversaciones delicadas o decisiones que requieren firmeza, especialmente en asuntos económicos o emocionales.

La luna nueva marca un inicio en la forma en que manejas recursos y te invita a reconocer tu poder personal. Esta energía te impulsa a cortar lo que limita tu crecimiento y a tomar control de situaciones desequilibradas.

Será una semana intensa, pero también liberadora, en la que recuperas fuerza desde tu interior.

Libra

Libra, la energía de Aries se concentra en tus relaciones y vínculos importantes. Con Mercurio en este signo, se aceleran conversaciones, acuerdos y confrontaciones que ya no pueden postergarse. La luna nueva marca un nuevo inicio en el ámbito afectivo.

Una relación puede transformarse, redefinirse o revelar verdades ocultas. Esta energía te exige honestidad, límites claros y autenticidad, incluso si el ambiente se torna tenso.

Es una semana de movimientos rápidos en tus relaciones, donde las palabras tienen peso y actuar desde la verdad será clave para generar cambios reales.

Escorpio

Escorpio, la energía en Aries activa tu trabajo, tu rutina y tu salud. Es un periodo que exige organización, disciplina y enfoque. El Sol y Marte te empujan a tomar decisiones que habías pospuesto, especialmente en lo laboral.

Mercurio te vuelve más directo y eficiente: dices lo necesario y actúas con precisión. La luna nueva marca un reinicio en tu estilo de vida.

Es el momento ideal para ajustar hábitos, eliminar excesos, organizar tu tiempo y recuperar el control. Si canalizas bien esta energía, avanzarás en una semana lo que normalmente tomaría mucho más tiempo.

Sagitario

Sagitario, la energía de Aries juega a tu favor. El Sol, Marte y Mercurio activan tu creatividad, tus emociones y tu capacidad de expresión. Recuperas entusiasmo, claridad y pasión.

La luna nueva abre un ciclo que te impulsa a crear, arriesgarte, enamorarte o retomar proyectos que te llenan de vida. Marte te da valor para actuar sin miedo, mientras que Mercurio favorece una comunicación honesta y atractiva.

Es una semana para actuar, atreverte y decir sí. Todo lo que inicies ahora tendrá fuerza y dirección.

Capricornio

Capricornio, los temas del hogar y la familia cobran mayor relevancia. Estás en un proceso de orden y toma de decisiones importantes. El Sol y Marte pueden generar tensiones o conversaciones inevitables dentro de tu entorno cercano.

Mercurio en Aries te impulsa a hablar con claridad, aunque no resulte cómodo. La luna nueva marca un reinicio emocional o cambios en la dinámica familiar, como mudanzas o nuevos límites.

No es una semana sencilla, pero sí determinante. Lo que ajustes ahora te dará estabilidad en el futuro.

Acuario

Acuario, la energía en Aries activa tu comunicación, ideas y movimientos. Los acuerdos, viajes y conversaciones toman protagonismo. Tu mente está ágil, estratégica y directa.

Mercurio te brinda claridad para eliminar dudas y expresar lo que piensas sin rodeos. El Sol y Marte aceleran decisiones y gestiones. La luna nueva abre un ciclo de nuevos proyectos, contratos o formas de comunicarte.

Es una semana ideal para negociar, escribir, hablar y cerrar pendientes. Tu voz tiene fuerza y tu visión es especialmente clara.

Piscis

Piscis, el enfoque sigue puesto en el dinero y la estabilidad material. La energía de Aries te impulsa a tomar decisiones financieras concretas: ajustar gastos, invertir, cobrar o iniciar nuevas fuentes de ingreso.

El Sol y Marte te motivan a actuar con seguridad, mientras que Mercurio fortalece tu capacidad de negociación. La luna nueva marca el inicio de un nuevo ciclo económico.

También es un momento clave para fortalecer tu autoestima. Las decisiones que tomes ahora influirán directamente en tu estabilidad en los próximos meses.

YC