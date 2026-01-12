Se agotan los boletos para ver a DJO, actor de Stranger Things, en Guadalajara

Los boletos para el concierto de DJO en Guadalajara, programado para el 27 de marzo de 2026 en el Teatro Estudio Cavaret, se han agotado, de acuerdo con la información disponible sobre la gira del proyecto musical encabezado por Joe Keery.

La visita de DJO forma parte de su gira por Latinoamérica en 2026, la cual incluye varias fechas en el país. Además de Guadalajara, el músico se presentará el 25 de marzo en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México y el 29 de marzo en el festival Tecate Pa’l Norte, en Monterrey, dentro del Parque Fundidora.

El anuncio de los conciertos marcó la primera gira formal de DJO en territorio mexicano como solista, luego de su participación en festivales internacionales.

Joe Keery es conocido por su trabajo como actor, particularmente por su papel en la serie Stranger Things. Sin embargo, bajo el nombre de DJO ha desarrollado una carrera musical paralela que inició en 2019 con el lanzamiento de la canción “Roddy”, con la que presentó su proyecto en solitario y comenzó a perfilar una identidad propia dentro de la música.

Desde entonces, DJO ha publicado distintos materiales discográficos que consolidan su propuesta. Su catálogo incluye los álbumes Twenty Twenty y Decide, además de Crux, lanzado en abril. Este último material forma parte del repertorio que el músico ha presentado en su gira actual y que se espera escuche el público mexicano durante las fechas programadas.

El proyecto musical de DJO se caracteriza por una combinación de sonidos vinculados al synth pop, el rock alternativo y elementos psicodélicos, con referencias a estéticas musicales de décadas pasadas.

Uno de los temas que ha ampliado el alcance del proyecto es “End of Beginning”, canción que circuló ampliamente en plataformas digitales y redes sociales, lo que atrajo a nuevos públicos hacia su música.

