Tres años después de haber sido despedida de Scream por sus comentarios sobre Israel y la guerra en Gaza, la actriz mexicana, Melissa Barrera, habló abiertamente sobre la séptima entrega y lanzó críticas hacia algunos de sus excompañeros de reparto.

Tras la polémica, su coprotagonista, Jenna Ortega, y el director, Christopher Landon, abandonaron el proyecto, por lo que la producción tuvo que reestructurarse y recurrir a figuras ya conocidas de la saga, como Neve Campbell y Matthew Lillard.

¿Qué dijo la actriz sobre la franquicia?

Cuestionada sobre si consideraba "esquiroles" a quienes decidieron continuar pese a las protestas relacionadas con la guerra, respondió: "Oh, totalmente. Creo que todos lo son. Y tienen que vivir con eso" .

Barrera también aseguró que la única forma en que Scream 7 logró sostenerse fue apelando a la nostalgia. Aunque la película rompió récords en taquilla y se convirtió en uno de los estrenos más exitosos de la saga, con 92.7 millones de dólares en su primer fin de semana, la actriz puso en duda esas cifras y sugirió que las ganancias fueron infladas.

Durante la entrevista coincidió con el conductor en que el filme "fue un desastre" y agregó: "Lo sé. Y creo que mintieron sobre las cifras. No creo que haya recaudado tanto dinero".

La actriz también comentó que, pese a su salida, los fanáticos continúan reconociéndola por su personaje y siguen pidiéndole autógrafos relacionados con Scream , algo que, aseguró, "nunca le podrán quitar".

Aun así, se mostró agradecida con los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett por haberle dado la oportunidad de formar parte de la saga. Barrera interpretó a Sam Carpenter, protagonista de las entregas estrenadas entre 2022 y 2023.

El posicionamiento político provoca despidos injustificados

Melissa Barrera salió de Scream 7 luego de la controversia generada por sus publicaciones sobre el conflicto entre Israel y Gaza. La productora Spyglass Media Group consideró que algunos de sus mensajes en redes sociales podían interpretarse como discurso de odio , por lo que decidió terminar su relación laboral con la actriz.

En Instagram, Barrera calificó a Palestina como un "país colonizado" y acusó a las fuerzas israelíes de cometer "genocidio y limpieza étnica", declaraciones que generaron debate en redes y también el respaldo de miles de seguidores.

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