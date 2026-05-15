Scorpions volverá a Guadalajara con su gira por 60 años de trayectoria

Scorpions volverá a Guadalajara en septiembre de 2026 para celebrar seis décadas de trayectoria con un concierto en el Auditorio Telmex , recinto que recibirá nuevamente a una de las bandas más influyentes en la historia del hard rock y el heavy metal.

La agrupación alemana confirmó su regreso a México como parte de la gira internacional “60th Anniversary Tour”, con la que recorrerá distintos países recordando algunos de los temas más representativos de su carrera. La primera parada en territorio mexicano será el 7 de septiembre en la Perla Tapatía, antes de continuar por Ciudad de México y Monterrey.

Con más de 100 millones de discos vendidos y una carrera iniciada en Hannover durante los años sesenta, Scorpions mantiene vigente un repertorio que ha trascendido generaciones gracias a canciones como “Wind Of Change”, “Still Loving You”, “No One Like You” y “Rock You Like A Hurricane”.

La banda liderada por Klaus Meine y Rudolf Schenker llegará a Guadalajara en medio de una gira mundial que ha convocado a miles de seguidores alrededor del mundo, reafirmando la permanencia del grupo dentro de la escena internacional del rock.

Scorpions en concierto: Fechas, preventa y costo de boletos

El concierto en el Auditorio Telmex está programado para el lunes 7 de septiembre a las 21:00 horas. Después de Guadalajara, Scorpions se presentará el 10 de septiembre en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México y concluirá su visita a México el 13 de septiembre en el Auditorio Banamex de Monterrey.

La preventa Banamex para las tres fechas comenzará el próximo 20 de mayo a las 11:00 horas, mientras que la venta general arrancará el 21 de mayo en el mismo horario.

Para Guadalajara, los boletos tendrán precios que van desde los 980 pesos en zona Amarilla hasta los 3 mil 788 pesos en sección Roja. También habrá localidades en Platea de Pie, Azul, Café, Verde, Blanca, Lila y Naranja.

X/@ocesa/ESPECIAL

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