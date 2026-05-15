Mhoni Vidente: Números de la suerte para el fin de semana del 15 al 17 de mayo

Las predicciones de Mhoni Vidente para el fin de semana del 15 al 17 de mayo llegan acompañadas de números de la suerte que podrían atraer abundancia, éxito y nuevas oportunidades para cada signo del zodiaco.

La astróloga aseguró que estos días estarán marcados por energías positivas y movimientos importantes en temas económicos, amorosos y personales.

Aries

Los números de la suerte para Aries serán el 02 y 18. Mhoni Vidente señala que este signo tendrá la oportunidad de cerrar ciclos y avanzar en proyectos que habían permanecido detenidos.

Tauro

Tauro contará con la energía del 06 y 18. Este fin de semana será ideal para tomar decisiones financieras y fortalecer relaciones personales importantes.

Géminis

Para Géminis, los números mágicos serán el 01 y 29. La intuición estará muy elevada y podrían surgir oportunidades inesperadas relacionadas con trabajo o negocios.

Cáncer

Cáncer tendrá como números de la suerte el 13 y 49. La energía estará enfocada en el amor y en la estabilidad emocional, además de posibles noticias positivas.

Leo

Los números favorables para Leo serán el 12 y 90. Mhoni Vidente adelantó que este signo vivirá días intensos y llenos de movimiento en temas laborales y personales.

Virgo

Virgo estará acompañado por el 10 y 99. Será un fin de semana ideal para organizar planes a futuro y atraer prosperidad económica.

Libra

Libra tendrá buena fortuna con los números 17 y 70. Este signo podría recibir propuestas importantes o reencontrarse con personas clave en su vida.

Escorpión

Los números de la suerte para Escorpio serán el 25 y 33. La energía favorecerá los cambios positivos, nuevos comienzos y decisiones importantes.

Sagitario

Sagitario contará con el 09 y 18 como números mágicos. Mhoni Vidente aseguró que este signo tendrá un fin de semana lleno de aventuras y oportunidades.

Capricornio

Para Capricornio, los números serán el 21 y 30. La estabilidad económica y las buenas noticias relacionadas con el trabajo estarán muy presentes.

Acuario

Acuario tendrá conexión con los números 25 y 88. Será un periodo favorable para iniciar proyectos y fortalecer vínculos personales.

Piscis

Piscis cerrará la lista con los números 07 y 13. La energía espiritual estará muy fuerte y podrían llegar momentos de claridad emocional y crecimiento personal.

MF