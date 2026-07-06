Sarah Köhl llevará al CUCEI un mural que reconoce el ingenio de las mujeres en la ciencia

El talento femenino en la ingeniería encontrará un nuevo símbolo dentro de la Universidad de Guadalajara con Ingenio Femenino, un mural monumental de cerámica que será instalado en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) como un homenaje a las mujeres que han abierto camino en la ciencia y la tecnología.

La obra, creada por la artista plástica y estudiante de Ingeniería en Topografía Geomática Sarah Kenya Köhl Camacho, ocupará un muro exterior de más de 60 metros cuadrados y combinará arte público, identidad universitaria y la tradición alfarera de Jalisco mediante el uso de cerámica de alta resistencia elaborada por artesanos de Tonalá.

Arte, ciencia y simbolismo en una sola obra

El proyecto comenzó a gestarse hace dos años, cuando la autora presentó a las autoridades universitarias una propuesta integral que incluía el diseño, el concepto artístico, la metodología de trabajo y los materiales. Tras un periodo de gestión, la iniciativa alcanzó la etapa de ejecución y se convertirá en una de las intervenciones artísticas más representativas del campus.

La composición tendrá como figura principal a una mujer portando casco de ingeniera, rodeada de elementos que representan diversas disciplinas académicas del CUCEI, entre ellos instrumentos topográficos, circuitos electrónicos, un átomo, cadenas de ADN y referencias a la naturaleza. A través de un lenguaje abstracto y neofigurativo, la pieza busca reflejar la diversidad del conocimiento científico y tecnológico que converge en el centro universitario.

Un proceso creativo hecho en comunidad

La elaboración del mural se desarrollará en dos etapas. Durante los primeros dos meses se producirán los módulos cerámicos que conformarán la obra, mientras que la instalación sobre el muro se realizará en un periodo estimado de dos semanas.

Además de su dimensión artística, el proyecto apuesta por la participación colectiva. Bajo la coordinación de Köhl, estudiantes, madres de familia, mujeres y niñas se integraron a jornadas de voluntariado dedicadas al mosaiquismo, con la intención de que la comunidad universitaria también formara parte del proceso creativo.

A esta iniciativa se sumaron integrantes del capítulo estudiantil de la Sociedad de Geociencias y Sensoramiento Remoto, así como estudiantes vinculados al área de Robótica del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, fortaleciendo el vínculo entre las disciplinas científicas y las expresiones artísticas.

¿Quién es Sarah Kenya Köhl Camacho?

Para Sarah Köhl, el mural representa una oportunidad para reconocer la aportación histórica de las mujeres en campos donde durante décadas su presencia permaneció invisibilizada. La autora sostiene que el ingenio femenino siempre ha existido, aunque muchas veces no ha recibido el reconocimiento que merece, por lo que la obra busca otorgarle un lugar visible dentro del espacio universitario.

La creadora combina su actividad artística con una trayectoria vinculada a la investigación y la ingeniería. Es representante del Capítulo Estudiantil GRSS del IEEE en el CUCEI, participa en el Colectivo de Ingenieros Jóvenes de Jalisco y ha colaborado como coautora en publicaciones científicas. Paralelamente, desde los 16 años ha desarrollado una carrera en las artes visuales con exposiciones en México, Italia, Alemania, España y República Checa, además de obtener reconocimientos en concursos de fotografía e innovación.

NG