Sam Smith anuncia su regreso a la CDMX: Fechas, sede, venta de boletos y más

El aclamado artista británico Sam Smith anunció su tan esperado regreso a la Ciudad de México, luego de más de tres años de ausencia en la capital del país . El cantante pop se presentará durante varias noches en el Auditorio Nacional con su gira “To Be Free”, en la que interpretará sus más recientes temas, así como algunos de sus éxitos más inolvidables.

Fue a través de sus redes sociales oficiales que el músico y compositor causó gran emoción entre sus fans mexicanos al confirmar que no se presentará una sola noche, sino que ofrecerá cuatro shows para que ninguno de sus seguidores se quede sin la oportunidad de escucharlo en vivo.

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Así que, si te interesa asistir a esta mágica velada y no quieres quedarte sin tus boletos, a continuación te compartimos todos los detalles que necesitas saber para acudir al concierto de Sam Smith en la Ciudad de México.

¿En qué fechas se presentará Sam Smith en CDMX?

Los conciertos de Sam Smith están programados para los próximos lunes 17, martes 18, jueves 20 y viernes 21 de agosto de 2026 en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad. Estas presentaciones forman parte de su gira “To Be Free”, con la que promete un espectáculo íntimo y emotivo, acompañado de una producción de alto nivel.

Como es de costumbre, con el anuncio de los shows también llegaron las fechas para la venta general y preventas, así como el banco que tendrá el privilegio de adquirir entradas antes.

INSTAGRAM/@samsmith

¿Cuándo estará disponible la preventa de boletos para Sam Smith?

La preventa para los conciertos de Sam Smith en CDMX será con el banco HSBC, que destinó dos fechas para llevar a cabo sus preventas dependiendo del tipo de cuenta que tengas.

El miércoles 25 de marzo podrán entrar aquellos con tarjetas de débito o crédito premier, mientras que los que tengan la versión normal accederán el jueves 26 del mismo mes.

Finalmente, la venta general se realizará el viernes 27 de marzo, en donde cualquiera puede adquirir boletos para ver a Sam Smith en el Auditorio Nacional de la CDMX en uno de los cuatro conciertos que se acaban de anunciar.

En cuanto a los precios, se espera que como ha venido sucediendo después de las protestas de las Army con los shows de BTS se revelen un día antes de que inicien las preventas con HSBC.

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