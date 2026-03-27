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Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Elegir determinadas tonalidades en la ropa, accesorios o incluso en objetos personales podría ayudar a potenciar energías positivas y atraer mejores oportunidades

Por: El Informador

De acuerdo con la especialista, cada signo tiene afinidad con ciertos colores que, durante determinados periodos, pueden reforzar la confianza, estimular la buena fortuna o equilibrar las emociones. ESPECIAL/ Canva / FACEBOOK / Mhoni Vidente

De acuerdo con la especialista, cada signo tiene afinidad con ciertos colores que, durante determinados periodos, pueden reforzar la confianza, estimular la buena fortuna o equilibrar las emociones. ESPECIAL/ Canva / FACEBOOK / Mhoni Vidente

En la astrología, los colores no solo forman parte de la estética o la moda, sino que también se consideran una herramienta simbólica capaz de influir en el estado emocional y en la energía que rodea a las personas, por ello diversas corrientes esotéricas sostienen que cada tonalidad emite una vibración particular que puede relacionarse con aspectos clave de la vida, como el amor, la salud o la prosperidad.

Bajo esta premisa, la astróloga y vidente Mhoni Vidente comparte sus recomendaciones sobre los colores que podrían favorecer a cada signo del zodiaco durante el fin de semana del 27 al 29 de marzo de 2026. Según explica, elegir determinadas tonalidades en la ropa, accesorios o incluso en objetos personales podría ayudar a potenciar energías positivas y atraer mejores oportunidades.

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De acuerdo con la especialista, cada signo tiene afinidad con ciertos colores que, durante determinados periodos, pueden reforzar la confianza, estimular la buena fortuna o equilibrar las emociones. Por ello, muchas personas recurren a estas recomendaciones astrológicas como una forma de armonizar su entorno y comenzar el fin de semana con una actitud más favorable.

Colores de la suerte para el fin de semana

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 27 al 29 de marzo de 2026.

  • Aries: Usa el color azul como aliado.
  • Tauro: El color verde marcará su buena suerte.
  • Géminis: El color amarillo potenciará su energía.
  • Cáncer: El color naranja será su guía energética.
  • Leo: El color rojo potenciará su energía. 
  • Virgo: El color verde lo acompañará en este proceso de renovación.
  • Libra: El color azul potenciará su energía. 
  • Escorpio: El color naranja será su aliado.
  • Sagitario: Usa los colores naranja y rojo como guía.
  • Capricornio: Los colores amarillo y verde lo acompañarán.
  • Acuario: Los colores azul y blanco reforzarán su energía.
  • Piscis: Los colores verde y azul serán clave en su energía.

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Con información de Mhoni Vidente.

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