Quienes disfrutan de las películas de superhéroes, Supergirl es la nueva película de DC Studios que ya se puede ver en la pantalla grande, y es dirigida por Craig Gillespie, a partir de un guión de Ana Nogueira.La película protagonizada por Milly Alcock, quien interpreta a Kara Zor-El y Supergirl, es una nueva versión que expande la mitología del DCU de James Gunn.Cuando un enemigo inesperado y despiadado golpea demasiado cerca, Kara Zor-El, también conocida como Supergirl, se ve obligada a unir fuerzas con un acompañante improbable en un épico viaje interestelar de venganza y justicia.Supergirl se basa en los personajes creados por Jerry Siegel y Joe Shuster. En esta cinta, se explora el origen de Kara y la travesía para establecerse en la Tierra.Tomando como referencia la reciente miniserie escrita por Tom King, la película promete una visión diferente de lo que la mayoría piensa cuando le viene a la mente la prima de Superman. De Craig Gillespie. Con Milly Alcock, David Corenswet, Eve Ridley, Jason Momoa, Matthias Schoenaerts. Estados Unidos, 2026.XM