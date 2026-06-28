Quienes disfrutan de las películas de superhéroes, Supergirl es la nueva película de DC Studios que ya se puede ver en la pantalla grande , y es dirigida por Craig Gillespie, a partir de un guión de Ana Nogueira.

Supergirl. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

La película protagonizada por Milly Alcock, quien interpreta a Kara Zor-El y Supergirl, es una nueva versión que expande la mitología del DCU de James Gunn.

Cuando un enemigo inesperado y despiadado golpea demasiado cerca, Kara Zor-El , también conocida como Supergirl , se ve obligada a unir fuerzas con un acompañante improbable en un épico viaje interestelar de venganza y justicia .

Supergirl. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

Supergirl se basa en los personajes creados por Jerry Siegel y Joe Shuster. En esta cinta, se explora el origen de Kara y la travesía para establecerse en la Tierra.

Tomando como referencia la reciente miniserie escrita por Tom King, la película promete una visión diferente de lo que la mayoría piensa cuando le viene a la mente la prima de Superman.

Supergirl

De Craig Gillespie.

Con Milly Alcock, David Corenswet, Eve Ridley, Jason Momoa, Matthias Schoenaerts.

Estados Unidos, 2026.

XM