Netflix: Conoce todos los estrenos de este fin de semana hasta el 29 de marzo

Con una mezcla de propuestas frescas, clásicos imperdibles y contenidos que atrapan desde el primer minuto, Netflix vuelve a posicionarse este fin de semana como una de las principales opciones de entretenimiento en streaming. La plataforma continúa apostando por la renovación constante de su catálogo para mantenerse vigente entre las preferencias del público.

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Gracias a esta actualización continua, Netflix no solo conserva su relevancia, sino que también se consolida como una de las plataformas favoritas para disfrutar de series, películas y documentales para todos los gustos. Cada fin de semana se convierte en una nueva oportunidad para descubrir historias que van desde lo emocionante hasta lo reflexivo.

Para el fin de semana del 27 al 29 de marzo, la plataforma llega con una variedad de estrenos que incluyen documentales impactantes, comedias, clásicos del cine y producciones internacionales que prometen captar la atención de la audiencia.

Los estrenos de Netflix del fin de semana del 27 al 29 de marzo

El depredador de Sevilla

Disponible: 27 de marzo

Esta serie narra la historia real de Manuel Blanco , un guía turístico que operaba en Sevilla, España, quien, tras una fachada amable y cercana, se ganaba la confianza de estudiantes y extranjeras para agredirlas sexualmente. El documental reconstruye cómo se destapó el caso y la lucha por obtener justicia.

BTS: El regreso

Disponible: 27 de marzo

El documental explora la vulnerabilidad y la presión del grupo surcoreano por volver a los escenarios tras su pausa de cuatro años debido al servicio militar. La cinta muestra ensayos, confesiones personales y la creación de su nuevo álbum, ARIRANG.

Aún es de noche en Caracas

Disponible: 27 de marzo

Basada en la novela La hija española, de Karina Sainz, este thriller cuenta la travesía de Adelaida, una joven que, tras la muerte de su madre, se ve obligada a enfrentarse a un contexto social violento marcado por la represión. Ambientada en Caracas en 2017, en medio de una crisis política, económica y social, la película aborda temas de supervivencia y decisiones extremas.

53 domingos

Disponible: 27 de marzo

Tres hermanos se reúnen al notar el extraño comportamiento de su padre de 86 años para decidir su futuro. Sin embargo, lo que inicia como una conversación familiar termina convirtiéndose en una situación caótica y llena de humor.

Sombras tenebrosas

Disponible: 27 de marzo

Bajo la dirección de Tim Burton, esta comedia gótica cuenta la historia de Barnabas Collins, un aristócrata transformado en vampiro por la maldición de una bruja en el siglo XVIII. Tras permanecer enterrado durante dos siglos, despierta en los años 70 y vuelve a su mansión, donde se enfrenta a una familia caótica y a la caída de su legado.

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La leyenda del jinete sin cabeza

Disponible: 27 de marzo

Relata la historia de Ichabod Crane, un maestro supersticioso que rivaliza con Brom Bones por el amor de Katrina Van Tassel. Tras ser rechazado, es perseguido por el espectro de un jinete sin cabeza —un soldado hessiano decapitado en la Guerra de Independencia— y desaparece misteriosamente del pueblo.

Hairspray: Suéltate el pelo

Disponible: 27 de marzo

Situada en el Baltimore de 1962, la historia presenta a Tracy Turnblad , una joven carismática que consigue un lugar en un popular programa de televisión. Tras ganar notoriedad, aprovecha su nueva fama para enfrentar la discriminación racial y los prejuicios sociales, impulsando la inclusión y el cambio.

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