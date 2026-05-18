Demon Slayer: Castillo Infinito: Cinépolis anuncia el reestreno de la cinta en formato ScreenX

Los fans de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito” tendrán una nueva oportunidad para verla en cines mexicanos, ahora con una experiencia más inmersiva. Cinépolis confirmó el reestreno limitado de la película en formato ScreenX, una tecnología que expande la imagen hasta las paredes laterales de la sala.

Demon Slayer: Castillo Infinito volverá a cines de México en formato ScreenX

La película “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito” regresará a salas de cine en México luego del éxito que tuvo en taquilla durante su estreno original.

Sin embargo, esta vez el reestreno llegará con una experiencia distinta. La cadena Cinépolis anunció que la cinta estará disponible en formato ScreenX, un sistema cinematográfico inmersivo que busca hacer sentir al espectador dentro de la acción.

El regreso será limitado y únicamente estará disponible en algunos complejos seleccionados del país.

¿Cuándo será el reestreno de Demon Slayer: Castillo Infinito?

De acuerdo con la información confirmada por Cinépolis, la película podrá verse nuevamente del jueves 14 al miércoles 21 de mayo. La exhibición tendrá duración de solo una semana, por lo que los fans del anime deberán revisar funciones y disponibilidad con anticipación.

La cinta forma parte de la franquicia creada por “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, una de las series japonesas más exitosas de los últimos años tanto en manga como en anime.

ESPECIAL

¿En qué cines estará disponible?

El reestreno de Demon Slayer: Castillo Infinito en formato ScreenX estará disponible únicamente en algunos complejos de Cinépolis que cuentan con esta tecnología.

La lista confirmada incluye:

Cinépolis Parque Toreo

Cinépolis Mitikah

Cinépolis Parque Las Antenas

Cinépolis VIP Samara

Cinépolis Plaza Morelia

Al tratarse de funciones especiales, el número de horarios podría ser más limitado en comparación con otros estrenos tradicionales.

¿Qué es el formato ScreenX?

El formato ScreenX es una tecnología cinematográfica inmersiva que amplía la proyección más allá de la pantalla frontal tradicional. En lugar de mostrar la película únicamente al frente, este sistema utiliza también las paredes laterales de la sala para generar una experiencia panorámica de hasta 270 grados.

Esto permite que algunas escenas se expandan alrededor del público y den una sensación más envolvente durante secuencias de acción o momentos importantes de la película.

¿Cómo funciona ScreenX?

La imagen se proyecta en tres paredes de la sala; algunas escenas están adaptadas especialmente para este formato, busca aumentar la sensación de inmersión y solo está disponible en ciertos complejos de cine. En películas de acción o anime, el formato suele utilizarse para ampliar batallas, paisajes o movimientos rápidos.

El precio será más elevado que una función normal

Uno de los detalles que deben considerar los asistentes es que el costo del boleto será más alto que el de una sala convencional. Debido al formato especial, el precio para una entrada de adulto podría rondar los 182 pesos mexicanos, dependiendo del complejo y del horario seleccionado. Las salas ScreenX suelen manejar tarifas premium debido a la tecnología adicional utilizada durante la proyección.

¿La película es apta para niños?

En México, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito” cuenta con clasificación B15. Esto significa que no está recomendada para menores de 15 años debido al contenido mostrado en pantalla. La clasificación fue otorgada por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), organismo encargado de regular la clasificación de películas en el país.

Según la información disponible, la cinta contiene escenas intensas de violencia, combates y momentos que podrían resultar fuertes para públicos infantiles. Además, el portal Common Sense Media señala que la película incluye “violencia sangrienta constante” y escenas que podrían generar miedo o ansiedad en niños pequeños.

ESPECIAL

Demon Slayer sigue siendo uno de los fenómenos más fuertes del anime

Desde su lanzamiento, Demon Slayer se convirtió en una de las franquicias japonesas más populares a nivel internacional.

El anime producido por Ufotable logró atraer tanto a fans habituales del anime como a nuevos espectadores gracias a su animación, combates y adaptación del manga original. En México, la franquicia también ha tenido fuerte presencia en cines, plataformas de streaming y venta de productos relacionados.

Con este reestreno limitado en formato ScreenX, Cinépolis apuesta nuevamente por uno de los títulos japoneses más exitosos en taquilla reciente y por una experiencia que busca atraer tanto a fanáticos de la saga como a quienes quieren vivir el anime desde una perspectiva más inmersiva.

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