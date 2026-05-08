Medios de Portugal señalan que la cantante británica Bonnie Tyler se encuentra en coma inducido en un hospital del sur del país luego de que se sometiera a una cirugía intestinal.

El medio portugués Correio da Manhã, que cita a fuentes próximas a la artista, explicó que Bonnie Tyler, de 74 años, está en coma en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en la localidad de Faro, en el Algarve, después de que empeorara su estado de salud tras la intervención.

Un malestar terminó en urgencia

Los síntomas iniciales comenzaron durante un concierto en Londres y no fue hasta que volvió a Portugal, donde reside desde hace años, que fue llevada para ser operada de urgencia, según esa fuente.

Su equipo había anunciado este miércoles que la habían intervenido a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde precisó que "la operación fue bien" y que ella estaba "recuperándose".

"Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán lo mejor para que se recupere pronto y por completo", escribió en su cuenta de Instagram.

Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como 'It's a Heartache', pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico tema 'Total Eclipse of the Heart' (1983).

Bonnie Tyler se encontraba en medio de una gira

La repentina hospitalización de la estrella ha puesto en pausa sus compromisos internacionales. Tyler se preparaba para embarcarse en una extensa gira europea para conmemorar los 50 años del lanzamiento de su éxito de 1976, "Lost In France". Tenía presentaciones programadas para el 22 de mayo en Malta y el 30 de mayo en Alemania, además de una serie de conciertos que abarcarían el Reino Unido, Austria, Hungría, Turquía y Rumania a lo largo del año, eventos que ahora se encuentran en la incertidumbre.

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OB