HBO Max renueva su catálogo este fin de semana del 8 al 10 de mayo de este 2026 con dos producciones que prometen captar la atención de los espectadores.

“K-Todo: El furor global de la cultura surcoreana” se estrena el 9 de mayo en HBO Max

La ola cultural de Corea del Sur continúa conquistando al mundo y ahora llega a la pantalla con "K-Todo: El furor global de la cultura surcoreana", la nueva serie de CNN disponible en HBO Max, la producción, encabezada por el actor y productor Daniel Dae Kim, analiza el fenómeno global detrás del K-pop, el cine, la belleza y la gastronomía surcoreana.

A lo largo de la primera temporada, Kim se adentra en el impacto internacional del K-beauty, K-food, K-cinema y la música coreana, mostrando cómo estas industrias se han convertido en referentes de tendencia y consumo a nivel mundial.

Uno de los episodios más llamativos se desarrolla durante un colorido festival del kimchi en Pyeongchang, donde el actor explora cómo la cocina coreana ha revolucionado la alta gastronomía internacional, además, entrevista a grandes figuras del entretenimiento surcoreano como Lee Byung-hun, Psy, famoso por el éxito “Gangnam Style”, y Taeyang, así como a los compositores detrás de “Golden”, la canción ganadora del Oscar.

En el capítulo dedicado a la belleza, Kim conversa con el maquillista e influencer LeoJ y la modelo Irene Kim sobre la evolución de los estándares de belleza y el auge de la cosmética coreana. Durante el recorrido, el conductor prueba mascarillas, sueros y visita una fábrica especializada en la recolección de baba de caracol, uno de los ingredientes más populares dentro de los productos de skincare coreano.

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Premios Platino se transmitirán en HBO Max

Además el próximo 9 de mayo podrás ver la premiación de los Premios Platino en HBO Max, hoy en día, estos galardones se han consolidado como un importante referente cultural, creado con la misión de reconocer, impulsar y difundir la riqueza de la cinematografía iberoamericana, acercándola a un público cada vez más amplio.

En su decimotercera edición, figuras destacadas del cine de países como México, Argentina, Colombia, España y Costa Rica se reúnen una vez más para celebrar otro año de historia, talento y trayectoria compartida

Estrenos del fin de semana en HBO Max

8 de mayo- La casa de las muñecas de Gabby: La película.

9 de mayo- K-Todo: El furor global de la cultura surcoreana (temporada 1).

9 de mayo- Premios Platino.

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

Euphoria.

La promesa.

Yabani: Corazón salvaje.

Hacks.

Rooster.

The Comeback.

Hombre a medias.

Escenario soñado.

Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.

Supervivencia al desnudo.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica.

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