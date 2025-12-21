Domingo, 21 de Diciembre 2025

Nana Calistar: Horóscopos para HOY 21 de diciembre de 2025

Esto es lo que viene para tu signo zodiacal, según las predicciones de Nana Calistar

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Conoce lo que le depara a tu signo este día. X / @NanaCalistar

Aries

Es momento de desechar los rencores como aquello que ya no sirve, pues aferrarte a ellos solo limita tu avance y te impide seguir creciendo.

Tauro

Debes aprender a decir no, así, con mayúsculas y sin culpa. No tienes que estar disponible para todo mundo ni resolverle la vida a nadie.

Géminis

No temas intentar algo nuevo, aprender o asumir pequeños riesgos, pues el progreso y las oportunidades no llegan por sí solos; es necesario salir a buscarlos.

Cáncer

No descuides tu vida ni tus proyectos por personas que no demuestran interés ni hacen esfuerzos por permanecer a tu lado.

Leo

Un proyecto que tienes en mente está próximo a concretarse; sin embargo, su éxito dependerá de tu esfuerzo constante y de no confiarte en exceso.

Virgo

Las decepciones surgen al esperar demasiado de personas que apenas conoces. Aprende a no idealizar y a ver a la gente tal cual es, no como tú quisieras que fuera.

Libra

No asumas culpas que no te corresponden; continúa enfocado en tus asuntos y evita involucrarte en conflictos ajenos.

Escorpión

Sé prudente con lo que se diga de ti, ya que podrías tomar ciertos comentarios de manera personal y desahogarte con quien no tiene responsabilidad. Respira y reflexiona antes de reaccionar.

Sagitario

Por fin comenzarás a sanar heridas del pasado que te habían impedido avanzar y disfrutar plenamente de lo que hoy tienes.

Capricornio

Cuida tu temperamento, ya que te encuentras sensible y podrías herir a quienes no lo merecen.

Acuario

No temas a los desafíos que la vida te presente; por el contrario, agradece cada oportunidad que surja, pues si no la aprovechas, habrá alguien más dispuesto a hacerlo sin dudarlo.

Piscis

Estás siendo muy expresivo y eso podría causarte inconvenientes; por ello, reflexiona antes de hablar y evita decir cosas que luego no puedas respaldar.

