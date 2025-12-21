AriesEn el amor, mantente alerta, ya que podrían surgir desilusiones. Descubrir ciertas verdades de la persona que quieres puede doler, más por la falta de honestidad que por el sentimiento.TauroUn amor del pasado reaparece en tu vida, no necesariamente con intenciones positivas. Si decides darle entrada, es probable que se repitan las mismas situaciones y experiencias de antes.GéminisUna expareja continúa interfiriendo en tu vida y, mientras lo permitas, será difícil que lleguen cosas positivas. Es momento de cerrar ese ciclo de manera definitiva.CáncerSi mantienes una relación, se presentará una situación que provocará un fuerte conflicto; únicamente reemplazando las mentiras con la verdad será posible reconstruir la confianza.LeoNo estás obligado a ser el apoyo emocional ni el salvavidas de nadie. Aprende a quererte y valorarte genuinamente, pues al hacerlo, quienes no aportan positivamente a tu vida se alejarán por sí mismos.VirgoUn amor distante comenzará a requerir tu apoyo más que nunca, lo cual despertará emociones que creías bien resguardadas.LibraUn amor a distancia está desarrollando sentimientos profundos por ti; sin embargo, es importante mantener los pies en la tierra y no idealizar en exceso.EscorpiónLa felicidad no depende de otras personas, relaciones o promesas; reside en tu interior, aunque en ocasiones puedas olvidarlo.SagitarioSi tienes pareja, presta especial atención a los celos y la desconfianza, pues al intentar llamar la atención podrías lastimar a quien realmente te quiere.CapricornioSi esa persona no muestra interés en ti, es momento de dejarla de lado y enfocarte en ti mismo, en tus sueños y deseos. No esperes de los demás lo mismo que das, pues no todos poseen tu mismo corazón.AcuarioComenzarás a experimentar una profunda paz en tu corazón, gracias a la llegada de una persona que te hará sentir especial y valorado, como hacía tiempo no lo sentías.PiscisAprende a valorarte profundamente, de modo que nadie pueda disminuir tu estima ni hacerte sentir inferior.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP