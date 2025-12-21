Aries

En el amor, mantente alerta , ya que podrían surgir desilusiones. Descubrir ciertas verdades de la persona que quieres puede doler, más por la falta de honestidad que por el sentimiento.

Tauro

Un amor del pasado reaparece en tu vida , no necesariamente con intenciones positivas. Si decides darle entrada, es probable que se repitan las mismas situaciones y experiencias de antes.

Géminis

Una expareja continúa interfiriendo en tu vida y, mientras lo permitas, será difícil que lleguen cosas positivas. Es momento de cerrar ese ciclo de manera definitiva.

Cáncer

Si mantienes una relación, se presentará una situación que provocará un fuerte conflicto; únicamente reemplazando las mentiras con la verdad será posible reconstruir la confianza.

Leo

No estás obligado a ser el apoyo emocional ni el salvavidas de nadie. Aprende a quererte y valorarte genuinamente, pues al hacerlo, quienes no aportan positivamente a tu vida se alejarán por sí mismos.

Virgo

Un amor distante comenzará a requerir tu apoyo más que nunca, lo cual despertará emociones que creías bien resguardadas.

Libra

Un amor a distancia está desarrollando sentimientos profundos por ti; sin embargo, es importante mantener los pies en la tierra y no idealizar en exceso.

Escorpión

La felicidad no depende de otras personas , relaciones o promesas; reside en tu interior, aunque en ocasiones puedas olvidarlo.

Sagitario

Si tienes pareja, presta especial atención a los celos y la desconfianza, pues al intentar llamar la atención podrías lastimar a quien realmente te quiere.

Capricornio

Si esa persona no muestra interés en ti, es momento de dejarla de lado y enfocarte en ti mismo, en tus sueños y deseos. No esperes de los demás lo mismo que das, pues no todos poseen tu mismo corazón.

Acuario

Comenzarás a experimentar una profunda paz en tu corazón, gracias a la llegada de una persona que te hará sentir especial y valorado, como hacía tiempo no lo sentías.

Piscis

Aprende a valorarte profundamente , de modo que nadie pueda disminuir tu estima ni hacerte sentir inferior.

