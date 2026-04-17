Quiénes son los hijos de Natalie Portman, actriz que anunció su tercer embarazo

La actriz Natalie Portman sorprendió al confirmar que espera a su tercer hijo, el primero junto a su actual pareja, el productor musical francés Tanguy Destable. La noticia llega en una etapa de cambios personales para la ganadora del Oscar, tras su divorcio en 2024 y el inicio de una nueva relación en 2025.

Natalie Portman confirmó públicamente su tercer embarazo a través de una entrevista donde expresó su profunda gratitud por esta nueva etapa junto a Tanguy Destable. “Tanguy y yo estamos muy emocionados”.

Con este embarazo, Portman se convertirá en madre de tres. Hasta ahora, la actriz tiene dos hijos: Aleph, de 14 años, y Amalia, de 9, ambos fruto de su matrimonio con el coreógrafo Benjamin Millepied, con quien compartió más de una década de vida en común.

Una familia que crece

El bebé en camino marcará el inicio de una nueva dinámica familiar, ya que también se integra a la vida de Destable, quien es padre de Étienne y Vadim, hijos que tuvo con la actriz francesa Louise Bourgoin. Esto configura una familia ensamblada que combina distintas etapas y experiencias.

A pesar de su proyección internacional, Portman ha sido constante en proteger la vida privada de sus hijos. En distintas entrevistas, ha señalado que su prioridad es ofrecerles una infancia lo más “normal” posible, lejos de la exposición mediática.

Privacidad y crianza lejos de los reflectores

Se sabe que Aleph ha mostrado inquietudes creativas, incluso con proyectos propios como una marca de ropa, mientras que Amalia ha crecido prácticamente fuera del ojo público. Esta discreción ha sido una decisión consciente de la actriz, quien busca separar su vida profesional de su rol como madre.

A sus 44 años, Portman ha compartido que vive este embarazo con una perspectiva distinta: más serena y agradecida. También ha dejado entrever que podría tratarse de su última experiencia como madre, en una etapa que combina madurez personal con estabilidad familiar.

TG