¿Karol Sevilla se burló del cuerpo de Ángela Aguilar? ¡Así reaccionó a los rumores!

Karol Sevilla rompió el silencio luego de que circularan videos intrigantes en los que supuestamente criticó el cuerpo de Ángela Aguilar y aclaró de forma contundente todo lo relacionado con este chisme de alto impacto que pronto se viralizó: ¡esto fue lo que declaró!

¿Karol Sevilla se burló del cuerpo de Ángela Aguilar?

Karol Sevilla, quien se hizo famosa tras ser la protagonista de "Soy Luna" admitió que sí habló de Ángela Aguilar, pero sólo para echar relajo y sumarse a los muchos comentarios y burlas que hay en redes por las frases virales que la misma Ángela ha dicho.

Karol, en un video, imita la vez que Ángela le dijo "¡Amooor!" a Christian Nodal el día de su boda , en julio de 2024; esa frase, incluso, la misma pareja la ha capitalizado en merch oficial.

"Usaron un video en el que yo hablaba antes de mi cuerpo, de que estaba subida de peso y me hicieron bullying, usaron unos clips que editaron a su conveniencia; yo nunca me reí de ella, de su cuerpo, ni nunca me burlé de su físico en lo absoluto, simplemente entré al desmadre de lo que todas las redes lo hacían, creo que no hice nada malo", expresó la también cantante.

Sevilla bromeó sobre la posibilidad de ser demandada por sus dichos en contra de Ángela, por lo que dejó claro que no le interesa seguir hablado de ello, y reiteró que no tiene nada en su contra, sólo se ríe de sus frases.

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"Me río de las frases icónicas que dice, hasta ahí; dejaré este tema por la paz porque no quiero que me demanden, tengo muchas cuentas que pagar", dijo.

De hecho, Karol reconoció que le da risa el fandom de Ángela porque la han atacado por su físico, algo que aseguró que ya no le duele pasa nada porque lo dejó atrás y lo superó.

"La agarró contra mí, soy la bendecida de Diosito, así que listo", bromeó.

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¿Karol Sevilla ve a Ángela Aguilar como una rival?

Karol admitió que Ángela Aguilar tiene una gran voz, que su talento viene de familia, aclaró que no la ve como competencia porque cada una canta géneros distintos y cada una está enfocada en su trabajo.

"No tengo nada contra ella, la admiro porque es una gran cantante, tiene un vozarrón, viene de familia, son grandes para México; no voy a decir absolutamente nada de ella, simplemente me sumé a la burla de las frases icónicas que decía la señorita, pero nada más", explicó.

JM