Mundial 2026: estos son los conciertos que habrá en Guadalajara durante la Copa del Mundo

Durante el Mundial 2026, Guadalajara no solo será sede de partidos, también se convertirá en un escenario de espectáculos con artistas de fama internacional y con una amplia trayectoria. La ciudad se prepara para recibir a miles de aficionados con una oferta cultural y musical que complementará la mayor fiesta del futbol.

Con el objetivo de atraer tanto a turistas como a locales, la Perla Tapatía alista conciertos y actividades que estarán a la altura del evento mundialista.

Uno de los puntos clave será la zona de la Glorieta La Minerva, donde se instalarán pantallas para la transmisión de partidos, además de presentaciones musicales en vivo.

Este espacio funcionará como un Fan Fest, combinando futbol, conciertos y actividades culturales para mejorar la experiencia de los asistentes.

Cartelera de conciertos del Mundial 2026 en Guadalajara

La agenda artística contempla figuras de gran reconocimiento, tanto en espacios abiertos como en recintos culturales de la ciudad.

Hasta el momento, estos son los conciertos confirmados:

Maná – 17 de junio de 2026 (concierto gratuito en La Minerva)

– 17 de junio de 2026 (concierto gratuito en La Minerva) Alejandro Fernández – 25 de junio de 2026 (concierto gratuito en La Minerva)

– 25 de junio de 2026 (concierto gratuito en La Minerva) Plácido Domingo – 25 de junio de 2026 (presentación en el Conjunto Santander de Artes Escénicas)

Además, se prevé la participación de un artista internacional vinculado a la selección de Colombia, aunque aún no ha sido confirmado de manera oficial.

Acceso y dinámica de los conciertos

Los conciertos en La Minerva serán gratuitos y de acceso libre, por lo que se espera una alta afluencia de asistentes. El formato será similar al de los Fan Fest internacionales, con transmisiones en vivo de los partidos, espectáculos musicales y diversas activaciones culturales. La zona no permanecerá cerrada de forma permanente, sino únicamente durante los días de eventos.

En contraste, el concierto de Plácido Domingo contará con acceso controlado y una producción más especializada.

Guadalajara busca impulsar el turismo durante el Mundial 2026

Más allá del futbol, los eventos culturales serán clave para posicionar a Guadalajara como un destino atractivo durante el Mundial 2026. La combinación de deporte, música y cultura busca consolidar a la ciudad como uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados.

CA