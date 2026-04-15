Prepárate para una fin de semana lleno de entretenimiento con los mejores estrenos que llegan a HBO Max del 16 al 19 de abril de este 2026; en los próximos días el streaming te ofrece contenido de calidad que no te puedes perder con dos cintas de acción que prometen atraparte desde el primer minuto.

“Nadie 2” llega a HBO Máx el 17 de abril

En esta secuela dirigida por Timo Tjahjanto, Hutch Mansell, interpretado por Bob Odenkirk, ha dejado atrás cualquier intento de ignorar su pasado y ahora enfrenta de frente cada injusticia que se cruza en su camino. Pero tras una serie de episodios violentos, Becca Mansell, a quien da vida Connie Nielsen, convence a la familia de tomar unas vacaciones para desconectarse.

Lo que parecía un viaje perfecto pronto se convierte en una pesadilla. Los Mansell llegan a un destino paradisíaco sin imaginar que ahí los espera una peligrosa red criminal vinculada a un cartel encabezado por Lendina, una despiadada y poderosa mujer interpretada por Sharon Stone.

Además de Odenkirk y Nielsen, “Nadie 2” reúne a un elenco integrado por Michael Ironside, Colin Hanks, Colin Salmon, John Ortiz, Madison Maclasaac, Ryan David Younes, además del regreso de RZA y Christopher Lloyd. El guion vuelve a estar en manos de Derek Kolstad, creador de John Wick, junto con Aron Rabin.

Lee también: Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Superboletos

“Red tóxica” se estrena en HBO Max el 17 de abril

Red Tóxica llegará a HBO Max el 17 de abril con una historia cargada de suspenso y tensión psicológica.

La trama sigue a una moderadora de contenido cuya rutina consiste en borrar de internet imágenes y videos perturbadores. Sin embargo, todo cambia cuando descubre un crimen real dentro de uno de esos archivos. A partir de ese momento, deja atrás la aparente seguridad de su pantalla y se adentra en una peligrosa búsqueda para encontrar al responsable y obligarlo a pagar por lo ocurrido.

La película está protagonizada por Lili Reinhart, acompañada por Daniela Melchior, Jeremy Ang Jones, Josh Whitehouse, Tim Plester, Christiane Paul y Joel Fry. La dirección corre a cargo de Uta Briesewitz, mientras que la producción reúne a Noor Alfallah, Remi Alfallah, Mark Axelowitz, Ursula Bay, la propia Uta Briesewitz, Lesley Bruce-Neary, Kirk D'Amico y Anita Elsani.

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

Máxima.

DFT St. Louis.

Rooster.

The Comeback.

The Pitt.

Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.

Memorias de un asesino.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA