Prepárate para una fin de semana lleno de entretenimiento con los mejores estrenos que llegan a HBO Max del 16 al 19 de abril de este 2026; en los próximos días el streaming te ofrece contenido de calidad que no te puedes perder con dos cintas de acción que prometen atraparte desde el primer minuto. En esta secuela dirigida por Timo Tjahjanto, Hutch Mansell, interpretado por Bob Odenkirk, ha dejado atrás cualquier intento de ignorar su pasado y ahora enfrenta de frente cada injusticia que se cruza en su camino. Pero tras una serie de episodios violentos, Becca Mansell, a quien da vida Connie Nielsen, convence a la familia de tomar unas vacaciones para desconectarse.Lo que parecía un viaje perfecto pronto se convierte en una pesadilla. Los Mansell llegan a un destino paradisíaco sin imaginar que ahí los espera una peligrosa red criminal vinculada a un cartel encabezado por Lendina, una despiadada y poderosa mujer interpretada por Sharon Stone.Además de Odenkirk y Nielsen, “Nadie 2” reúne a un elenco integrado por Michael Ironside, Colin Hanks, Colin Salmon, John Ortiz, Madison Maclasaac, Ryan David Younes, además del regreso de RZA y Christopher Lloyd. El guion vuelve a estar en manos de Derek Kolstad, creador de John Wick, junto con Aron Rabin.Red Tóxica llegará a HBO Max el 17 de abril con una historia cargada de suspenso y tensión psicológica. La trama sigue a una moderadora de contenido cuya rutina consiste en borrar de internet imágenes y videos perturbadores. Sin embargo, todo cambia cuando descubre un crimen real dentro de uno de esos archivos. A partir de ese momento, deja atrás la aparente seguridad de su pantalla y se adentra en una peligrosa búsqueda para encontrar al responsable y obligarlo a pagar por lo ocurrido.La película está protagonizada por Lili Reinhart, acompañada por Daniela Melchior, Jeremy Ang Jones, Josh Whitehouse, Tim Plester, Christiane Paul y Joel Fry. La dirección corre a cargo de Uta Briesewitz, mientras que la producción reúne a Noor Alfallah, Remi Alfallah, Mark Axelowitz, Ursula Bay, la propia Uta Briesewitz, Lesley Bruce-Neary, Kirk D'Amico y Anita Elsani.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA