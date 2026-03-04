Este miércoles 4 de marzo, Netflix tiene dos nuevos contenidos para sus suscriptores. Revisa las historias de la serie y la película que ya se pueden ver en la plataforma con mayor alcance en el mundo. Prepara tu espacio y después de tus actividades son una buena opción para tu entretenimiento audiovisual.

DOC

Es una serie mexicana de drama que ya está disponible en Netflix. La trama narra que después de un intento de asesinato, Andrés Ferrara, jefe de medicina interna, pierde la memoria de los últimos 12 años de su vida. Al enfrentarse a una vida que ya no reconoce como propia, debe reaprender muchas lecciones, mientras intenta recuperar todo lo que alguna vez amó y que ahora parece irremediablemente perdido. Ferrara tendrá que volver a conocerse a sí mismo y reconstruir su vida, con la ayuda —y a veces algunas trabas— de su familia y sus colegas. Con Juan Pablo Medina, Gabriela de la Garza, Giuseppe Gamba, Montserrat Marañón, Stephanie Cayo, Iván Sánchez, Rubén Zamora, Erick Chapa, entre otros. La serie estrena la Parte 1 este 4 de marzo, mientras que la Parte 2 hasta el 27 de marzo.

Flow Callejero 3. ESPECIAL/NETFLIX.

Flow Callejero 3

Es una película de drama que lanza su última entrega hoy en Netflix. La historia sobre tres hermanos que siguen enfrentando decisiones difíciles continua en esta tercera y última entrega de la trilogía. Justo cuando Noumouké alcanza un éxito sin precedentes en su carrera musical, las influencias de la calle amenazan con descarrilarlo para siempre. Mientras tanto, Demba construye una nueva vida con Djenaba, aunque las decisiones del pasado le pasan factura. Por su parte, Soulaymaan se consolida como abogado y vuelve a encontrar el amor, pero, a medida que se acercan las elecciones municipales, surgen dudas sobre su compromiso con los vecinos del barrio. Las decisiones de cada hermano definirán su futuro y también el destino de toda la familia. Dirigida por Kery Jamesy y Leïla Sy. Con la participación de Kery James, Bakary Diombera, Jammeh Diangana, Chérine Ghemri, Aïssa Moments.

XM