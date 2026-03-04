'Arirang' de BTS ya tiene fecha de lanzamiento, esto es lo que debes saber

La cuenta regresiva para escuchar el nuevo álbum de BTS, “ARIRANG”, ya comenzó. Marzo es el mes para que volvamos a escuchar a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

La nueva era del K-pop llegará después de cuatro años en que la agrupación cumplió con sus deberes civiles en el ejército de Corea del Sur.

¿Cómo será su regreso? Por todo lo alto: nuevo álbum, concierto transmitido en vivo, gira mundial y un documental que mostrará a la banda en su regreso a los escenarios. Se aproximan momentos únicos y especiales para todas y todos sus seguidores.

¿De qué va “Arirang”?

El concepto seleccionado por la agrupación surcoreana es: el amor. Tras cuatro años realizando el servicio militar, BTS vuelve a las raíces no solo de su música, sino de la historia humana. En tiempos tan difíciles, es un regalo que muchos de sus fans seguramente agradecerán. Y, ¿qué mejor lenguaje para esparcir el amor que la música?

Pero... ¿cuándo se estrenará “Arirang”?

Guarda la fecha con el fandom ARMY, ya que el viernes 20 de marzo de 2026 es la fecha en que llegará el nuevo álbum de la agrupación de K-pop.

Conoce el tracklist del álbum "Arirang” de BTS

A pocos días del lanzamiento del nuevo álbum de BTS, su fandom recibió una sorpresa inesperada, los títulos de las 14 canciones que compondrán el nuevo material:

1. ‘Body to Bodys’

2. 'Hooligan'

3. 'Aliens'

4. 'FYA'

5. '2.0'

6. 'No. 29'

7. 'SWIM'

8. 'Merry Go Round'

9. 'NORMAL'

10. 'Like Animals'

11. 'they don't know ‘bout u’

12. 'One More Night?'

13. 'Please'

14. ‘Into the Sun’

¿En qué fechas llegará el BTS World Tour a México?

Con una gira mundial que promete gran calidad y donde lucirá un escenario de 360 grados colocado al centro de la pista para permitir desfilar a los artistas en diferentes direcciones, BTS llegará al Estadio GNP Seguros en las próximas fechas: 7, 9 y 10 de mayo.

Concierto y documental de BTS en Netflix

El próximo 21 de marzo a las 05:00 hora de la Ciudad de México, Netflix transmitirá el concierto que dará la banda de K-Pop en Gwanghwamun en Seúl para reencontrarse con el mundo entero. Cualquier persona que tenga una cuenta podrá disfrutar del concierto.

Y, finalmente, el 27 de marzo llegará un documental a Netflix. En este veremos cómo fue el proceso para llegar hasta el momento del concierto y cómo fue volver a empezar después de realizar el servicio militar, tras un prolongado descanso de cuatro años.

