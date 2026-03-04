Cinemex se luce este jueves 5 de marzo con dos estrenos

El primer jueves de marzo llega con una cartelera que promete emociones intensas y experiencias fuera de lo convencional en las salas de Cinemex.

La oferta cinematográfica del 5 de marzo apuesta por historias que exploran los límites de la imaginación y también las fracturas más profundas de la vida cotidiana, consolidando una jornada ideal para quienes buscan algo más que entretenimiento ligero.

Con propuestas que transitan entre la aventura tecnológica y el drama psicológico, estos estrenos invitan al espectador a sumergirse en mundos donde la realidad puede transformarse por completo o, por el contrario, volverse más cruda que nunca.

Hoppers

Esta historia sigue a una apasionada defensora de los animales que decide participar en un innovador experimento científico capaz de trasladar su conciencia al interior de un castor robótico.

Lo que comienza como una oportunidad fascinante para comprender mejor el entorno natural pronto se convierte en un viaje inesperado hacia secretos y dinámicas ocultas del mundo animal.

A través de esta experiencia, la protagonista no solo observa desde otra perspectiva, sino que descubre una complejidad que desafía todo lo que creía saber.

SI PUDIERA, TE PATEARÍA

En un tono mucho más íntimo y desgarrador, esta cinta retrata la vida de Linda, una mujer que enfrenta una serie de crisis simultáneas. Mientras intenta comprender la extraña enfermedad que afecta a su hija, lidia con la ausencia emocional de su esposo, la desaparición de una persona cercana y una relación cada vez más tensa con su terapeuta.

En medio del caos, la protagonista se ve obligada a confrontar sus propios límites emocionales, en una narrativa que explora la fragilidad, el enojo y la desesperación cuando todo parece desmoronarse.

