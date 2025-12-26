¿Quién era Jorge Lozano? director de "Mujer, casos de la vida real"

El pasado 25 de diciembre se dio a conocer el fallecimiento de Jorge Lozano Soriano, productor de la reconocida serie “Mujer, casos de la vida real”.

El productor falleció a los 89 años de edad, poco más de un año después del fallecimiento de la aclamada actriz Silvia Pinal, quien era presentadora de la misma serie producida por él.

¿Quién era Jorge Lozano Soriano?

Jorge Lozano Soriano fue un guinista y productor argentino. Su trabajo fue reconocido por participar en reconocidas producciones de la industria del entretenimiento en México y América Latina.

Entre sus reconocidos proyectos destaca el famoso programa de televisión “Mujer, casos de la vida real”; uno de tantos que consolidaron su legado en la pantalla chica.

Su inició en la industria del entretenimiento fue en su ciudad natal, Santa Fe, Argentina . El proyecto que fue parteaguas en su carrera inicial como escritor y productor fue el de “Las 24 Horas”, un formato televisivo que combinaba historias con presentaciones dramáticas.

Su llegada a México le dio un giro de 180 grados a su vida. A mediados de la década de 1980, comenzó a escribir para telenovelas como “Te Amo” (1984) y “Tiempo de Amar” (1987), producidas por Televisa.

Tiempo después lanzó a la pantalla chica uno de los más grandes proyectos de la televisión mexicana: “Mujer, casos de la vida real”, en el que participó la reconocida actriz Silvia Pinal. El objetivo principal de esta producción era ayudar a víctimas sobrevivientes del Terremoto de 1985; sin embargo, su enfoque narrativo y empático al televidente lo llevaron a estar por más de dos décadas al aire.

