¿Qué significa regalar maquillaje el 25 de octubre?

La creatividad de los usuarios de TikTok no conoce límites. La plataforma de videos cortos ha generado una nueva y creciente tendencia que nombra el 25 de octubre como el Día de Regalar Maquillaje.

Esta nueva celebración consiste en obsequiar un ramo de maquillaje para demostrar amor, cariño y gratitud a tu pareja, amiga o hermana. La idea nace a partir de que aquellas mujeres que no recibieron flores amarillas durante el mes de septiembre, no se queden sin un detalle, que refleje un "te tengo presente en mi vida" durante el mes de octubre.

Regalar obsequios se ha convertido en una tradición popular dentro de esta red social, ya que las personas disfrutan grabando y viendo las reacciones de aquellos que los reciben, lo que ayuda a que estos pequeños clips alcancen miles de reproducciones.

Si estás pensando en unirte a esta tendencia y regalarle un ramo de maquillaje a esa persona especial en tu vida, entre los productos que puedes incluir en el mismo, te recomendamos lo siguiente:

• Base de maquillaje

• Corrector

• Rimel o máscara de pestañas

• Labial

• Delineador de ojos

• Rubor

• Iluminador

Además de los cosméticos, se pueden añadir accesorios como brochas para cara y ojos, esponjas para aplicar la base, rizadores de pestañas, espejo de mano, toallitas desmaquillantes, e incluso pinzas para depilar.

CT