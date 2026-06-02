Cinemex se luce este jueves 4 de junio con dos estrenos imperdibles

La cartelera de Cinemex se renueva este jueves 4 de junio con dos producciones que prometen atraer a públicos muy distintos, desde los amantes de la fantasía y la acción hasta quienes disfrutan de la comedia de terror. La cadena de cines apuesta por títulos que llegan con altas expectativas y que ya generan conversación entre los aficionados al séptimo arte.

Con propuestas que van desde el esperado regreso de un héroe clásico hasta una nueva entrega de una de las sagas paródicas más populares del cine , los espectadores tendrán opciones para disfrutar durante el fin de semana y elegir entre aventura épica o humor desenfadado.

Amos del Universo

Entre los estrenos más destacados se encuentra "Amos del Universo (Masters of the Universe)", dirigida por Travis Knight. La película sigue el regreso del Príncipe Adam a Eternia, un reino devastado por el dominio de Skeletor. Junto a Teela y Man-At-Arms, deberá asumir su destino como He-Man para intentar recuperar la paz en su mundo.

Scary Movie 6

La otra gran apuesta es "Scary Movie 6", dirigida por Michael Tiddes. La nueva entrega retoma a personajes emblemáticos como Cindy, Brenda, Ray y Shorty, quienes años después vuelven a encontrarse en la mira de un misterioso asesino en serie, manteniendo el sello de humor irreverente y referencias a las películas de terror más populares.

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SV