Luego de que México ganara su segundo partido ante Corea del Sur en el Mundial de la FIFA 2026, un video generado por Inteligencia Artificial se ha volvió viral al revelar el inesperado impacto social, económico y político que viviría el país ante una victoria histórica... ¡es hora de la risa!

¿Qué pasaría si México ganara la Copa del Mundo 2026?

El furor futbolístico ha alcanzado un nuevo límite digital. Un reciente video difundido en Instagram utiliza avanzados modelos de Inteligencia Artificial para proyectar con un humor inigualable qué pasaría si el tricolor se alzara con el ansiado trofeo de la FIFA.

El veredicto de la tecnología es contundente: el país sufriría una parálisis festiva sin precedentes en la era moderna desde el primer segundo; "130 millones de mexicanos se encontrarían en un estado de shock absoluto en el cual tardarían unos minutos o segundos para asimilar lo sucedido", arranca el video.

De acuerdo con el narrador, sólo se necesitan 15 minutos para el "colapso" de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, las 3 sedes mundialistas. Por otro lado, la IA asegura que sólo bastarían 45 minutos para un cierre total en las vialidades debido a la enorme cantidad de gente que saldría a festejar.

El lunes siguiente a la Final, prevé la IA, será declarado por la Presidenta Claudia Sheinbaum como día de asueto oficial, mientras que sólo bastarían 3 horas para declarar un desabasto de licor a nivel nacional, así como saqueos en las tiendas.

Llenos en hospitales, ausentismo laboral, niños bautizados con nombres de futbolistas, bancarrota en las casas de apuestas, el fichaje de Gilberto Mora al Real Madrid, una estatua de oro de 10 metros de Raúl Jiménez y un billete de 500 pesos conmemorativo forman parte de algunas de las predicciones más alocadas.

Sin duda alguna, la predicción de una baja en los índices de criminalidad fue una de las mejores recibidas por los internautas, quienes llenaron la caja de comentarios del video con toda clase de reacciones... ¡se vale soñar!

JM