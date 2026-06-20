La más reciente película de la cineasta española Carla Simón, Romería ya está en las salas de cine de la ciudad. Es un drama íntimo sobre la memoria, la familia y la traición.

Romería. ESPECIAL/PIANO.

Marina de 18 años, adoptada desde muy pequeña, viaja a Vigo para encontrarse por primera vez con la familia de su padre biológico. Su llegada trae de vuelta un pasado ya enterrado.

Guiada por el diario de su madre y a través de una conexión especial con su nuevo primo, Marina descubrirá las heridas familiares y podrá por fin revivir la memoria fragmentada de unos padres de los que apenas tiene recuerdos.

Romería. ESPECIAL/PIANO.

Romería completa la “trilogía familiar” que Carla Simón empezó con Verano 1993, seguida por Alcarràs, películas que la han consolidado como una de las voces más importantes del cine contemporáneo.

En su tercera película, la directora retoma un viaje personal en busca de los padres que nunca conoció. Inspirada en sus propios años adolescentes, la película sigue a una joven en su búsqueda de identidad, que explora las grietas de la memoria y la familia, los rituales, las verdades y las mentiras que unen y separan.

Romería

De Carla Simón.

Con Llúcia Garcia, Mitch Martín, Tristán Ulloa, Celine Tyll, Marina Troncoso.

España-Alemania, 2025.

XM