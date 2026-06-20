FIFA Fan Fest Monterrey ajusta cartelera: Estas son las nuevas fechas de los conciertos

Las lluvias registradas el viernes en Monterrey, sumadas a las condiciones meteorológicas previstas para la tarde y noche de este sábado, provocaron nuevos ajustes en la programación del FIFA Fan Fest Monterrey, especialmente en la cartelera de conciertos, que tuvo que ser reprogramada tras los daños ocasionados en el Escenario Live.

Te puede interesar: Todo lo que debes saber sobre el concierto GRATIS de Alejandro Fernández

Los organizadores señalaron que, aunque las actividades deportivas se mantienen, los espectáculos musicales fueron modificados de manera preventiva para garantizar la seguridad del público y de los artistas, luego de las afectaciones provocadas por la tormenta en la zona de Parque Fundidora.

Estas son las nuevas fechas de los conciertos reprogramados

A través de sus redes sociales, Apodaca Group confirmó que la presentación de El Gran Silencio, originalmente programada para este sábado, ahora se llevará a cabo el próximo 2 de julio, como parte de los ajustes realizados al calendario del festival.

En el mismo sentido, se informó que La Costumbre, agrupación que tuvo que suspender su show el viernes debido a las condiciones del clima, fue reprogramada para el 7 de julio, quedando también integrada al nuevo calendario de presentaciones del evento.

De esta manera, ambos conciertos quedan oficialmente reagendados, mientras los organizadores continúan evaluando la operación del recinto ante posibles cambios en las condiciones climáticas.

El festival mantiene actividades deportivas pese a los cambios en la cartelera musical

Pese a la reprogramación de los conciertos, el FIFA Fan Fest Monterrey continuará con la transmisión de partidos mundialistas, manteniendo la apertura del recinto a las 17:00 horas. El encuentro entre Ecuador y Curazao será proyectado a las 18:00 horas en el área Food & Soul, mientras que el duelo entre Túnez y Japón se transmitirá a las 22:00 horas.

La modificación de la agenda ocurre después de que las lluvias y fuertes rachas de viento del viernes provocaran daños en distintas estructuras del evento, lo que obligó a la cancelación y ajuste de diversas actividades en la zona.

También puedes leer: Luis Miguel podría ser dado de alta en próximos días tras presunta hospitalización

Además, Protección Civil de Nuevo León mantiene un aviso preventivo por viento para la tarde y noche de este sábado, con rachas que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora en el área metropolitana, por lo que se recomendó a la población extremar precauciones.