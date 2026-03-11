La compañía tapatía DOCA danza contemporánea presentará una función única de la obra "Animales Humanos Inadaptados – monólogo a 5 cuerpos” el próximo domingo 22 de marzo a las 18:00 horas en el Foro - Laboratorio de Arte Variedades (Larva) en el Centro Histórico de Guadalajara.

“Animales Humanos Inadaptados – monólogo a 5 cuerpos” es una adaptación escénica del texto “Parkour (o un manual para correr en línea recta)” del escritor chileno Eduardo Pavez Goye. A través de una propuesta híbrida de danza y teatro, cinco intérpretes exploran el paralelismo entre el parkour —disciplina urbana basada en avanzar sorteando obstáculos— y el recorrido cotidiano de la vida.

La obra se sostiene en la fisicalidad, la voz y la interacción de cinco cuerpos escénicos que dialogan sobre los altibajos de la vida, el deseo de avanzar y la necesidad de tomar decisiones.

En escena, cinco individuos comienzan a construir una co-relación entre este deporte urbano y su propio andar, trazando un plan para seguir adelante sin detenerse ni desviarse. Entre humor, ironía y reflexión, los personajes hacen mofa de situaciones comunes para cualquier persona, descubriendo que quizá avanzar en línea recta, sin dar demasiadas vueltas, sea la única forma posible de continuar.

La puesta de “Animales Humanos Inadaptados – monólogo a 5 cuerpos” de este domingo 22 de marzo de 2026 se realiza luego de haber sido seleccionada en la convocatoria LATE – Convocatoria de Artes Escénicas de Cultura Guadalajara y tras 11 años siendo parte del repertorio de DOCA danza contemporánea.

DATOS

Boletos a la venta en este enlace

Duración: 60 minutos

Precio: General $200 pesos en preventa y $250 del 15 al 22 de marzo

Fecha: Domingo 22 de marzo a las 18:00 horas

Lugar: Foro LARVA

Dirección: Ocampo #120, en el Centro Histórico de Guadalajara

: Ocampo #120, en el Centro Histórico de Guadalajara Elenco: Cecilia González, Tere Chaides, Miguel del Muro, Leonardo Blanco y Pablo Jasso, bajo la dirección de DOCA Danza Contemporánea

Una pieza de danza/teatro que reflexiona sobre el impulso humano de seguir adelante. ESPECIAL

