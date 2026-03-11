Este miércoles 11 de marzo Netflix tiene nuevos contenidos en su programación de marzo. Conoce cuáles son las tramas de estos lanzamientos, elige el de tu preferencia y disfruta en tu espacio favorito desde el confort de tu casa.

La edad del amor. ESPECIAL/NETFLIX.

La edad del amor

Es una serie que ya está disponible en Netflix. Cuando se trata de encontrar a su alma gemela, la mayoría de las personas deja de lado las diferencias de edad. Sin embargo, ¿es posible que, con el tiempo, esa diferencia termine pesando más de lo esperado? Nick Viall y Natalie Joy conducen esta nueva serie sin guion que es como un experimento social de citas en el que un grupo de personas descubrirá si es verdad que el amor no tiene edad.

Louis Theroux: Dentro de la machosfera. ESPECIAL/NETFLIX.

Louis Theroux: Dentro de la machosfera

Es una película documental que ya se puede ver en Netflix. En su primer documental de Netflix en formato de largometraje, Louis Theroux viaja a Miami, Nueva York y Marbella para conocer a una red de influencers y creadores de contenido en el núcleo del sector más extremo de la machosfera. La película de 90 minutos explora cómo figuras centrales están ayudando a darles nueva forma a los conceptos de los jóvenes en torno a la masculinidad y a alimentar el resurgimiento del movimiento de derechos de los hombres en todo el mundo. Este documental es una producción de Mindhouse Productions, que cuenta con Louis Theroux, Aloke Devichand y Arron Fellows en la producción ejecutiva y Adrian Choa en la dirección.

XM