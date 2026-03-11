Si te gustan los documentales, el filme Pola Weiss: El Documental es la opción para ver en la pantalla grande.

Pola Weiss: El Documental. ESPECIAL/SUPRA CINEMA.

La inspiradora vida y prematura muerte de la artista mexicana Pola Weiss, quien adelantándose a su tiempo, vio la oscuridad en la luz de la pantalla y respondio transformándola en arte.

Pola Weiss fue la pionera del videoarte y la videodanza en México, hasta hoy en día, una figura prácticamente desconocida en su propio país.

Pola Weiss: El Documental. ESPECIAL/SUPRA CINEMA.

A más de treinta años de su trágica muerte, su historia de vida es contada a través de diarios, videos, dibujos, cartas y fotos de su archivo personal, revelando la importancia y vigencia de su obra y legado.

Pola Weiss: El Documental se puede ver en Cinemex y salas de circuito cultural. Esta pieza formó parte de la competencia oficial del GIFF.

Pola Weiss: El Documental. ESPECIAL/SUPRA CINEMA.

Pola Weiss: El Documental

(Pola Weiss)

De Alejandra Lucía Arrieta.

México, 2023.

XM