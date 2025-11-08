Qué hacer el fin de semana en Guadalajara: cartelera de eventos 8 y 9 de noviembre

¿Buscas un plan divertido para este fin de semana? Aquí te traemos múltiples propuestas para salir de la rutina sin necesidad de salir del estado.

Te contamos que este fin de semana habrá una extensa diversidad de eventos, para todas las edades y gustos, no te puedes perder la oportunidad de asistir a los que más sean de tu agrado, estos son algunos de ellos:

Música y Conciertos

Este fin de semana la oferta musical cubre un amplio espectro de gustos.

Queen Sinfónico, programado para el sábado 8 de noviembre.

Conciertos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, contarán con varias funciones el domingo 9 de noviembre en el Teatro Degollado.

Kevin Kaarl: Ultra Sodade Tour 2025, este sábado 8 de noviembre en el Auditorio Telmex.

Artes Escénicas

El entretenimiento en vivo va más allá de la música, ofreciendo espectáculos de gran formato y funciones íntimas, como las mencionadas a continuación.

El inigualable show de Cirque du Soleil: Ovo, un espectáculo internacional que presentará sus últimas 2 funciones este sábado 8 y domingo 9 de noviembre en la Arena VFG.

Soltero: Show de Ray Contreras, un monólogo de comedia presentado en el ATMporal Foro Cultural.

Daniel Habif: Ascender, presentará una conferencia enfocada en el crecimiento personal este domingo 9 de noviembre en el Teatro Diana

Exposiciones y experiencias inmersivas

Calaverandia, una experiencia inmersiva que celebra una de las costumbres mexicanas más emblemáticas, el Día de muertos, este evento estará disponible todo el fin de semana en el Parque Ávila Camacho.

Expo Automóviles del Mundo, esta experiencia automotriz se realizará el sábado 8 y domingo 9 de noviembre en la Universidad Autónoma de Guadalajara.

CT