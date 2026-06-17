Luis Miguel se encuentra hospitalizado en Nueva York tras someterse a una intervención quirúrgica, de acuerdo con distintos medios medios, el cantante de 56 años tuvo una delicada operación del corazón hace unos días, de la que se recupera satisfactoriamente.

¿Cuál es el estado de salud de Luis Miguel?

Hace unas semanas en México circularon versiones de que el intérprete de "La chica del bikini azul" estaría hospitalizado, sin embargo, fuentes cercanas al cantante desmintieron esta información.

La revista señala que el cantante ha seguido un estricto protocolo de cuidados y revisiones que ha permitido controlar en todo momento su estado. Asimismo, se reporta que es posible que lo den de alta en el transcurso de lo siguientes días.

El cantante fue operado en el hospital Mount Sinai de Nueva York, uno de los mejores centros especialistas en cardiología a nivel mundial, y ha estado acompañado en todo momento de su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas.

Su exitoso regreso a los escenarios tras años de ausencia

La gira Luis Miguel Tour 2023-2024 marcó el regreso del cantante a los escenarios después de varios años de ausencia y se convirtió en uno de los acontecimientos musicales más exitosos de su carrera reciente. La gira inició en agosto de 2023 en Buenos Aires, Argentina, y se extendió hasta finales de 2024.

Durante ese periodo, Luis Miguel ofreció más de 190 conciertos en América y Europa, con presentaciones en países como México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Perú, España y República Dominicana, entre otros. En México, uno de sus mercados más fuertes, agotó múltiples fechas en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El tour destacó por su alta demanda de boletos y por colocarse entre las giras más taquilleras del mundo en 2024, compitiendo con grandes estrellas internacionales. Además, el repertorio incluyó algunos de sus mayores éxitos como "La incondicional", "Ahora te puedes marchar", "Suave" y "Culpable o no", lo que reforzó el carácter nostálgico del espectáculo.

La gira también llamó la atención por la mejoría en la condición física y vocal del cantante, así como por una mayor cercanía con el público en comparación con etapas anteriores, consolidando su regreso como uno de los más importantes del pop latino reciente.

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