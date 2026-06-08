El letrista de 35 años, Mark Orabiyi, conocido por el sobrenombre artístico de Talay Riley —ganador de un Grammy y autor de letras para cantantes como Dua Lipa o Britney Spears—, fue encontrado muerto a puñaladas el pasado viernes, según un comunicado de la policía del que hoy se hacen eco los medios estadounidenses.

Mark Orabiyi, fue encontrado muerto en el jardín de una propiedad en Pankhurst Avenue, en Silvertown, al este de Londres.

La policía recibió una llamada que daba parte de una agresión y encontró a Riley aún vivo, pero falleció antes de llegar al hospital. Junto a él, otro joven de 20 años también había resultado herido y aún permanece hospitalizado.

Inicialmente, habían arrestado a tres

La policía informó de que arrestó en un primer momento a dos hombres de 27 y 24 años, más una mujer de 25, pero fueron puestos en libertad sin cargos y solo uno de ellos fue apercibido para que se mantenga localizable.

Riley escribió temas para Chris Brown, Nick Jonas, David Guetta, JLS, Khalid o Zendaya, y dio giras por el Reino Unido y EU acompañando a artistas como Skepta, Usher o Trey Songz.

Al conocerse su muerte, varios artistas le han dedicado palabras de homenaje y cariño en sus cuentas de Instagram. Su propio hermano, Scribz Riley, también letrista, recordó que el trabajo de Talay "inspiró a tanta gente" y que su muerte "resulta increíble"

¿Qué trabajos líricos compuso Talay Riley?

A lo largo de sus casi dos décadas de carrera, Mark Orabiyi construyó un legado como uno de los compositores contemporáneos más exitosos del Reino Unido. Bajo su seudónimo Talay Riley, no solo coescribió el éxito número uno 'Oopsy Daisy' del rapero Chip, sino que también fue la mente creativa detrás de éxitos mundiales como 'Young Dumb & Broke' de Khalid y 'Who Do You Love' de The Chainsmokers.

Además, su trabajo en el tema 'Lights On' contribuyó al álbum homónimo de H.E.R., el cual fue galardonado con un premio Grammy.

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AO

