Prepárate para una semana llena de emociones en HBO Max, donde del 8 al 14 de junio podrás encontrar en el aclamado streaming películas y series imperdibles que estamos seguros te encantarán.

Como lo es “Una buena chica”, que llega esta semana a HBO Max, con estreno programado para el 13 de junio de 2026.

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La historia sigue a una joven que siente que su vida ha caído en una rutina sin salida, atrapada en un matrimonio que ha perdido la emoción y en un empleo que no le ofrece oportunidades de crecimiento.

En busca de un cambio y de escapar de la monotonía, comienza una relación sentimental con uno de sus compañeros de trabajo. Sin embargo, lo que al principio parece una vía para encontrar felicidad y renovación termina dando paso a una serie de conflictos y complicaciones emocionales que transforman por completo su vida.

Mientras que en los nuevos episodios de la semana esta la novena temporada de “Rick y Morty” que arrancó oficialmente el pasado 24 de mayo con el estreno de su primer episodio, "There's Something About Morty", dando inicio a una nueva serie de aventuras para Rick, Morty y el resto de la excéntrica familia Smith.

Adult Swim confirmó que esta nueva entrega estará compuesta por 10 episodios, por lo que los seguidores de la popular serie animada podrán disfrutar de nuevas historias durante las próximas semanas.

Fiel a la esencia que la convirtió en un fenómeno global desde su debut en 2013, la producción continúa apostando por su característico humor irreverente, situaciones disparatadas y referencias tan extrañas como ingeniosas, elementos que han consolidado a Rick y Morty como una de las series animadas más exitosas de los últimos años. Se estrena un nuevo capítulo cada domingo.

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

La promesa.

Rick & Morty (temporada nueve).

Mentes extraordinarias.

Harry Potter: El podcast oficial de las películas.

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