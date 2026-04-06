HBO Max: estos son los principales estrenos hasta el domingo 12 de abril

Durante los primeros días de abril, HBO Max actualiza su catálogo con una oferta que incluye series, películas y documentales. La plataforma apuesta por contenidos diversos con el objetivo de atraer a distintos tipos de audiencia en este periodo.

A continuación, un recorrido por algunos de los estrenos más relevantes disponibles hasta el domingo 12 de abril.

Series y nuevas temporadas

Las producciones seriadas siguen siendo una parte fundamental del contenido de la plataforma. En esta ocasión, se incorporan nuevas entregas de títulos populares, así como propuestas originales que amplían la variedad del catálogo.

Estas historias abarcan géneros como drama, comedia y suspenso, ofreciendo opciones para distintos gustos.

Hacks: Temporada 5 (10 de abril)

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La quinta temporada retoma la historia de Deborah Vance, una comediante consagrada que busca mantenerse vigente en la industria del entretenimiento, mientras continúa su compleja relación profesional con Ava, una joven escritora. En esta nueva entrega, ambas enfrentan nuevos retos en su carrera, con el regreso a escenarios clave como Las Vegas y decisiones que pondrán a prueba su vínculo creativo y personal. La serie profundiza en el legado de Deborah y en cómo ambas protagonistas evolucionan dentro de un entorno competitivo y cambiante.

Euphoria: Temporada 3 (12 de abril)

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La tercera temporada se sitúa varios años después de los eventos anteriores, mostrando a los personajes en una etapa más adulta de sus vidas. La historia sigue principalmente a Rue, quien continúa lidiando con problemas de adicción y se ve envuelta en situaciones más complejas, incluso relacionadas con el crimen. Al mismo tiempo, otros personajes enfrentan nuevas realidades: relaciones más serias, decisiones profesionales y conflictos personales propios de la vida adulta.

Este último estreno destaca como uno de los lanzamientos más importantes del mes dentro de la plataforma.

Películas que se suman al catálogo

En el apartado cinematográfico, se integran títulos que combinan entretenimiento, acción y drama. Algunas de estas producciones han pasado previamente por salas de cine, mientras que otras regresan al catálogo para nuevas audiencias.

Entre los estrenos se encuentran:

The Smashing Machine: 9 de abril

La historia sigue a Mark Kerr, un reconocido peleador de artes marciales mixtas, cuya carrera profesional está marcada tanto por sus logros dentro del ring como por sus luchas personales fuera de él. La película retrata el impacto de la fama, la presión del alto rendimiento y los problemas de adicción, mostrando una mirada más humana detrás del éxito deportivo.

Jane Got a Gun: 8 de abril

Ambientada en el Viejo Oeste, la trama gira en torno a Jane, una mujer que busca proteger a su esposo herido de una peligrosa banda criminal que amenaza con regresar para terminar lo que comenzó. Para lograrlo, decide pedir ayuda a un antiguo amor, con quien comparte un pasado complicado.

Pride and Prejudice and Zombies: 8 de abril

Esta historia combina la clásica novela romántica con elementos de terror. En una Inglaterra invadida por zombis, Elizabeth Bennet y sus hermanas deben aprender a defenderse mientras enfrentan las presiones sociales de la época y desarrollan relaciones sentimentales, en especial con el enigmático Mr. Darcy.

Conclave: 10 de abril

Tras la muerte de un papa, los cardenales se reúnen en el Vaticano para elegir a su sucesor. Lo que inicia como un proceso religioso se transforma en una intensa trama de intrigas, secretos y luchas de poder, donde uno de los cardenales se ve envuelto en una conspiración que podría cambiar el rumbo de la Iglesia.

Algo nuevo, algo viejo, algo prestado: 10 de abril

La película aborda las relaciones humanas a través de una historia que mezcla romance y decisiones personales. A partir de un evento importante, los personajes enfrentan conflictos emocionales ligados al amor, la lealtad y los cambios que surgen al iniciar una nueva etapa en sus vidas.

El catálogo también suma documentales y producciones especiales que abordan temas actuales y relatos basados en hechos reales. Este tipo de contenido suele captar la atención de quienes buscan propuestas distintas dentro de la plataforma.

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