No ha pasado mucho desde que la cantante argentina, Cazzu, lanzó una “Tiradera” en relación a la canción “Rosita”, tema de Raw Alejandro y Jhayco, en el que alude a su ex, Christian Nodal, con quien tiene una hija.

En la canción se menciona una línea que causó molestia tanto a Cazzu como a sus fans y público en general; "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal". Este verso hace referencia a la polémica que estalló desde 2024, cuando Nodal dejó a la madre de su hija, quien apenas tenía unos meses de nacida, y se casó con la cantante mexicana, Ángela Aguilar, al poco tiempo de la ruptura.

A raíz de esto, Cazzu publicó un texto titulado “Tiradera”, en el que expone el pacto patriarcal entre artistas colegas y se defiende de la situación mencionada, dejando entrever su capacidad para manejar polémicas de forma limpia y contundente.

"El chisme vende más que el arte, apunta uno, como si copiara y pegara el primer pensamiento que tuve. Lo dice como si no fuese exactamente lo que hicieron y como si él no fuese parte, se percibe outsider. No lo dijo él, por eso es inocente. He aquí el primero de los efectos de la camaradería masculina, 'voy a pararme a tu lado y a observarte cometer el crimen sin decir nada, total no será mi crimen'. La tibieza, un gran enemigo del bien", es uno de los fragmentos que se puede leer en el comunicado.

Con el paso de los días, todas las partes implicadas alrededor de la canción se pronunciaron al respecto.

Cazzu asegura que no se arrepiente

En una entrevista reciente, “La Jefa”, como es conocida, manifiesta no arrepentirse de haber publicado su “tiradera”: "Me arrepiento de muy pocas cosas que he hecho en mi vida" , dijo. Asimismo, expresó que ella sólo se pronuncia cuando lo considera necesario ante alguna situación, y que cuando lo hace, "trato que sea lo más prudente y exacto".

Finalmente, recalcó que la reciente controversia no afectó su tranquilidad, y mencionó que actualmente se encuentra muy en paz. También se sinceró al decir que sabe perfecto que a muchas personas le desagradan sus declaraciones y su música, algo que dice, no está mal.

"Estoy muy orgullosa del público que no está de acuerdo conmigo, yo no quiero que todo el mundo me ame, porque creo que no es real. ¿Hay artistas amados por todo el mundo?, no lo sé", expresó.

