Este miércoles 4 de febrero, durante la noche, Britney Spears fue arrestada en el condado de Ventura, California, por conducir bajo los efectos del alcohol, dijeron fuentes policiales a TMZ.

La estrella del pop de 44 años fue esposada por la Patrulla de Carreteras de California, alrededor de las 9:30 p.m., hora local, y el departamento del sheriff la fichó alrededor de las 3 de la mañana; no obstante, fue liberada de la cárcel alrededor de las 6 de la mañana, según los registros de los reclusos.

La cantante vio envuelta en esta situación justo después de haber obtenido una victoria legal, ya que las autoridades le concedieron una orden de restricción permanente contra un hombre de Luisiana que apareció en su casa de Los Ángeles y que la ha acosado en redes desde 2013.

Además, Spears eliminó su cuenta de Instagram luego del arresto. Su fecha de comparecencia ante el tribunal se programó para el próximo 4 de mayo.

Antecedentes de la “Princesa del Pop”

No es la primera vez que la intérprete de "Toxic" tiene problemas viales. En 2007, enfrentó cuatro cargos por delitos menores como chocar y darse a la fuga, conducir sin licencia válida y una sentencia de cárcel por un presunto atropellamiento con fuga en Los Ángeles.

Poco después de ese atropellamiento y fuga, Britney perdió la custodia de sus dos hijos con Kevin Federline luego de algunos incidentes públicos preocupantes y su presunto abuso de sustancias y alcohol. Meses después, fue puesta bajo una tutela legal en un arreglo que duraría más de una década.

Britney Spears quedó libre de la tutela que controlaba su vida y patrimonio el 12 de noviembre de 2021, tras más de 13 años bajo el control de su padre, Jamie Spears; una jueza de Los Ángeles aprobó el fin del régimen después de una intensa batalla legal impulsada por el movimiento "#FreeBritney".

Asimismo, en tiempos recientes la artista ha criticado a su familia, asegurando que tenía suerte de estar viva luego de los tratos que recibió por parte de ellos, y mencionó tenerles miedo.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL