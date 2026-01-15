Prime Video acaba de revelar la primera imagen oficial de la serie "Tomb Raider" que contará con Sophie Turner con el papel protagónico del icónico personaje de videojuegos Lara Croft.

La serie está en desarrollo y es una adaptación de la franquicia de videojuegos con éxito a lo largo de varias generaciones de consolas y fue anunciada el mayo del pasado 2024. La develación de Turner como protagonista comenzó a sonar apenas en noviembre de ese mismo año.

ESPECIAL / PRIME VIDEO Jay Maidment

Turner buscará mejorar el legado del personaje luego de que Lara Croft fuese interpretada por Angelina Jolie y Alivia Vikander para sendas películas.

El resto del cast incluye a Martin Bobb-Semple, Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie y August Wittgenstein.

En lo que respecta al equipo de trabajo, Phoebe Waller-Bridge funge de creador, escritor y productor ejecutivo. Así mismo, Chad Hodge trabajará de productor ejecutivo y co-showrunner, junto a Waller Bridge. Por último, Jonathan van Tulleken será el director de la serie.

"Tomb Rider"; clásico de los videojuegos

El primer videojuego de Tomb Rider fue estrenado en 1996 y Lara Croft se convirtió en uno de los personajes predilectos de los gamers. Para el aniversario 30 de la franquicia, se espera que lleguen dos nuevas entregas de la saga: Tomb Raider: Legacy of Atlantis” en 2026 y “Tomb Raider: Catalyst” 2027.

La fecha de estreno de la serie no ha sido revelada.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

